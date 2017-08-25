Британец сбросил 80 кг после того, как не влез в кресло самолета

Сегодня, 06:31

Пожилой мужчина, весивший 160 килограммов, стал победителем конкурса для худеющих людей Slimming World Man

Тони Уэставей до и после похудения. Фото: Daily Mail
Тони Уэставей до и после похудения. Фото: Daily Mail

58-летний Тони Уэставей из Великобритании похудел в два раза — со 160 килограммов до 80 — после того, как не влез в кресло в самолёте. Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на Daily Mail.

В 2015 году мужчина решил отправиться в путешествие во время отпуска, но уже в начале пути возникли проблемы. Сотрудники авиакомпании долго не могли усадить Тони в самолёте. Сначала возникли проблемы с ремнём, который не застегивался на мужчине, потом его ноги не помещались в пространство между сиденьями. Все силы бортпроводников были брошены на то, чтобы помочь крупному пассажиру. По словам Тони, ему было очень стыдно за этот инцидент.

image_1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернувшись домой, он присоединился к конкурсу для худеющих Slimming World Man, благодаря чему сбросил 80 килограммов. Тони рассказал, что секрет похудения прост — это правильное питание.

По мнению врачей, сбросив вес, мужчина продлил себе жизнь на 20 лет.

image

Напомним, парень обозвал девушку жирной коровой: она похудела на 60 кг и вышла замуж за другого.
питание, диета, похудение, британец, кресло, стыдно, похудел, лишний вес

Вы сейчас просматриваете новость "Британец сбросил 80 кг после того, как не влез в кресло самолета". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Ирина Шейк. Фото: AFP

Тренер "ангелов" Victoria's Secret раскрыл секреты красоты топ-моделей

Вчера, 02:26

Как следят за собой одни из самых красивых девушек в мире

Диеты и фитнес

Кабачковая диета дает быстрый результат. Фото:pixabay.com

Минус 14 килограмм за две недели: прощаемся с лишним весом "на кабачках"

23 Августа, 17:34

Кабачковая диета позволяет избавиться от двух-трех килограмм за три дня

Диеты и фитнес

Соковая диета очень эффективна. Фото: pixabay.com

Соковая диета: пьем, худеем, очищаем организм

22 Августа, 16:03

Результат не заставит себя ждать  

Диеты и фитнес

Яблоки полезны. Фото: pixabay.com

Худеем в пост на яблочной диете: минус 10 килограмм за две недели

18 Августа, 15:22

Яблоки отлично скорректируют и нормализуют обмен веществ в организме

Диеты и фитнес

Секс делает вас стройнее. Фото: pixabay.com

Секс для похудения: как, сколько и с кем

17 Августа, 14:08

Парни во время секса сжигают больше калорий 

Диеты и фитнес

Худеем по-китайски. Фото:pixabay.com

Худеем по-китайски: минус десять килограмм за две недели

17 Августа, 12:07

Диета поможет подтянуть дряблую кожу в проблемных местах

Общество

Больше половины украинцев имеют лишний вес. Фото: Your motivation

Стало известно, сколько украинцев страдают от лишнего веса

16 Августа, 05:22

76% лиц делают попытки похудеть, прибегают к диетам

Здоровье

Замедлить старение можно. Фото: pixabay.com

Назван простой способ замедлить старение

11 Августа, 17:11

Американские ученые провели эксперименты на мышах

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования