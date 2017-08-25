Британец сбросил 80 кг после того, как не влез в кресло самолета

58-летний Тони Уэставей из Великобритании похудел в два раза — со 160 килограммов до 80 — после того, как не влез в кресло в самолёте. Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на Daily Mail.

В 2015 году мужчина решил отправиться в путешествие во время отпуска, но уже в начале пути возникли проблемы. Сотрудники авиакомпании долго не могли усадить Тони в самолёте. Сначала возникли проблемы с ремнём, который не застегивался на мужчине, потом его ноги не помещались в пространство между сиденьями. Все силы бортпроводников были брошены на то, чтобы помочь крупному пассажиру. По словам Тони, ему было очень стыдно за этот инцидент.

Вернувшись домой, он присоединился к конкурсу для худеющих Slimming World Man, благодаря чему сбросил 80 килограммов. Тони рассказал, что секрет похудения прост — это правильное питание.

По мнению врачей, сбросив вес, мужчина продлил себе жизнь на 20 лет.

Напомним, парень обозвал девушку жирной коровой: она похудела на 60 кг и вышла замуж за другого.