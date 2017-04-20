Британка "изуродовала" себя ради внешности модели Playboy

Сегодня, 15:41

20-летняя девушка потратила на изменения внешности 12 тысяч долларов и останавливаться до достигнутом не собирается 

Девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Фото: Instagram
Девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Фото: Instagram

Жительница британского города Бристоль потратила 10 тысяч фунтов стерлингов (более 12 тысяч долларов) на пластические операции, чтобы стать похожей на телезвезду Хлои Хан. Об этом пишет Daily Mail.

20-летняя Кэрис Гудвин перенесла операции по увеличению губ и груди. На консультации с хирургом девушка брала снимок Хан в качестве примера. Она нарастила ресницы и волосы, чтобы больше походить на своего кумира.

Британка планирует продолжить трансформации, также сделав ринопластику, инъекции ботокса и дермального наполнителя (филлера).

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По словам Гудвин, она с детства страдала от неуверенности в себе из-за внешности. Девушке казалось, что у нее недостаточно полные губы и заурядные данные. После проведения первой процедуры британка почувствовала, что впала в зависимость от хирургии и не собирается останавливаться на достигнутом.

"Мне нравится, что я выгляжу ненатурально", — сказала она.

Хлои Хан — британская телезвезда, принявшая участие в съемках шоу Celebrity Big Brother ("Большой брат знаменитостей") и The X Factor, а также сотрудничавшая с Playboy и другими журналами в качестве модели. На ее страницу в соцсети Instagram подписаны более миллиона человек.

Ранее сообщалось, что уроженка Швеции Пикси Фокс сделала сто пластических операций, но осталась недовольной достигнутым результатом и пообещала продолжить трансформацию.
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Источник:

Lenta.ru

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