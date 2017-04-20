Британка "изуродовала" себя ради внешности модели Playboy

20-летняя девушка потратила на изменения внешности 12 тысяч долларов и останавливаться до достигнутом не собирается

Жительница британского города Бристоль потратила 10 тысяч фунтов стерлингов (более 12 тысяч долларов) на пластические операции, чтобы стать похожей на телезвезду Хлои Хан. Об этом пишет Daily Mail.

20-летняя Кэрис Гудвин перенесла операции по увеличению губ и груди. На консультации с хирургом девушка брала снимок Хан в качестве примера. Она нарастила ресницы и волосы, чтобы больше походить на своего кумира.

Британка планирует продолжить трансформации, также сделав ринопластику, инъекции ботокса и дермального наполнителя (филлера).

По словам Гудвин, она с детства страдала от неуверенности в себе из-за внешности. Девушке казалось, что у нее недостаточно полные губы и заурядные данные. После проведения первой процедуры британка почувствовала, что впала в зависимость от хирургии и не собирается останавливаться на достигнутом.

"Мне нравится, что я выгляжу ненатурально", — сказала она.

Хлои Хан — британская телезвезда, принявшая участие в съемках шоу Celebrity Big Brother ("Большой брат знаменитостей") и The X Factor, а также сотрудничавшая с Playboy и другими журналами в качестве модели. На ее страницу в соцсети Instagram подписаны более миллиона человек.

Ранее сообщалось, что уроженка Швеции Пикси Фокс сделала сто пластических операций, но осталась недовольной достигнутым результатом и пообещала продолжить трансформацию.