Цукерберг собрался в декретный отпуск

Глава Facebook выразил надежду, что, когда он вернется, его офис будет "стоять на месте"

Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что уйдет в декретный отпуск в связи с рождением второй дочери. Об этом он написал на своей странице в Facebook, – передает 112.ua.

"Наша вторая дочь скоро родится, и я планирую взять два месяца отпуска по уходу за ребенком. На этот раз я собираюсь воспользоваться возможностью взять его частями. Я возьму месяц, чтобы быть с Присциллой и девочками вначале, а потом мы проведем весь декабрь вместе", — написал он.

Цукерберг выразил надежду, что, когда он вернется, его офис будет "стоять на месте".

Напомним, в декабре 2015 года у основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан родилась дочь.