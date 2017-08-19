Цукерберг собрался в декретный отпуск

Вчера, 03:06

Глава Facebook выразил надежду, что, когда он вернется, его офис будет "стоять на месте"

Марк Цукерберг. Фото из открытых источников
Марк Цукерберг. Фото из открытых источников

Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что уйдет в декретный отпуск в связи с рождением второй дочери. Об этом он написал на своей странице в Facebook, – передает 112.ua.

"Наша вторая дочь скоро родится, и я планирую взять два месяца отпуска по уходу за ребенком. На этот раз я собираюсь воспользоваться возможностью взять его частями. Я возьму месяц, чтобы быть с Присциллой и девочками вначале, а потом мы проведем весь декабрь вместе", — написал он.

Цукерберг выразил надежду, что, когда он вернется, его офис будет "стоять на месте".

Напомним, в декабре 2015 года у основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан родилась дочь.
facebook, цукерберг, Марк Цукерберг

Вы сейчас просматриваете новость "Цукерберг собрался в декретный отпуск". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Фото: Facebook

В Facebook появились видеотрансляции с забавными эффектами

18 Августа, 10:56

Пользователи также смогут создавать анимированные изображения и делиться цветными текстовыми блоками

Наука и Технологии

Facebook наступает на YouTube: соцсеть запустила собственный видеосервис

10 Августа, 11:17

Крупнейшая социальная сеть мира намерена конкурировать с видеохостингами и традиционными телеканалами

Наука и Технологии

В компании заявили, что работают над проблемой. Фото: kelvinler

В работе Facebook произошел глобальный сбой

7 Августа, 12:31

Сообщения о проблемах поступают от пользователей из разных стран мира

США

Фото: kelvinler

Facebook будет выявлять фейковые новости

3 Августа, 17:00

В начале июля Facebook заявлял о смене алгоритма борьбы с новостями низкого качества

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования