День сурка: харьковский не увидел свою тень, Фил залез в нору, а питерский умер
Сегодня тот самый день, когда разбуженный сурок выходит из своей норы и "решает судьбу" смены сезонов
Сегодня, 2 февраля, День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурками, чтоб узнать, когда придет весна.
Если день пасмурный и грызун не видит своей тени – значит, быть ранней весне. Если же день солнечный, а зверек норовит спрятаться обратно в нору – зима продлится еще долго.
Весна в Украине наступит через шесть недель и будет теплой, передал предсказание Тимки его смотритель. Сурок сегодня не увидел своей тени.
Сурку предложили также сделать предсказание по актуальному для украинцев вопросу: когда же нашей стране дадут безвиз. С третьей попытки Тимка выбрал вариант "безвиз-2017".
Сурок Фил, живущий в городе Панксутони, штат Пенсильвания, США, спрятался 2 февраля обратно в нору, увидев собственную тень. Это означает, что зима в Америке продлится еще около шести недель.
Не удалось предсказать наступление весны в День сурка в Петербургском зоопарке. Там главный предсказатель – степной байбак – умер, а заменить его пока некем.
Стоит отметить, что в прошлом году именно в День сурка в Канаде умер зверек.
Почти в половине случаев сурок-предсказатель ошибается в своем "прогнозе". Впрочем, это не повод отказываться от веселой традиции, которая зародилась в 1887 году.
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