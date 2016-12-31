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Гей паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться http://www.segodnya.ua/img/article/7822/13_main.1482432554.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/13_tn.1482432554.jpg Люди У пары ушло более трех лет на то, чтобы сменить договор усыновления на брачный договор

Гей паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться

Сегодня, 05:52

У пары ушло более трех лет на то, чтобы сменить договор усыновления на брачный договор

Фото: AFP
Фото: AFP

79-летний житель американского штата Пенсильвания по фамилии Нино 46 лет прожил вместе со своим партнером Роландом.

В 2012 году 79-летний Нино официально усыновил своего возлюбленного, который младше его на 10 лет.

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"Отцу и сыну" потребовалось более трех лет на то, чтобы добиться права пожениться, сообщает Metro.

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По словам Нино, ему пришлось усыновить своего партнера для того, чтобы "обеспечить себе защиту".

В 2012 году гей-браки еще не были легализованы в той части США, где жила пара, что грозило влюбленным многочисленными проблемами. К примеру, в случае смерти, 79-летний пенсионер не имел права завещать что-то либо своему партнеру.

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У пары ушло более трех лет на то, чтобы сменить договор усыновления на брачный договор.
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Источник:

Вести.Ru

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