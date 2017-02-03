Гигантский крокодил в Новой Гвинее украл поросенка (видео)

Автор видеоролика говорит, что крокодил орудует на протяжении последних двух лет

В социальных сетях набирает популярность видеоролик с гигантским гребнистым крокодилом, несущим в своей пасти крупного поросенка.

"Крокодил живет возле небольшой деревушки в Байя, которая находится в провинции Восточная Новая Британия, на протяжении последних двух лет. Обычно он поедает свиней и собак из деревни, когда голоден. Я был достаточно удачлив, чтобы заснять его в тот момент, когда он украл свинью и плыл в свой дом", – написал в аннотации к видеоролику автор.

Для съемки хищной рептилии молодой человек использовал квадрокоптер.

Отметим, что гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете.

Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа – Новой Гвинее и на севере Австралии.