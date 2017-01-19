"Играющий" на аккордеоне Трамп покорил сеть (видео)

Уже завтра, 20 января, Дональд Трамп официально вступит в должность нового, 45-го президента США. А пока этого не случилось, в социальных сетях продолжают посмеиваться над ним.

Во время своей недолгой политической карьеры Трамп много выступал перед публикой, толкая громкие речи, во время которых активно жестикулировал. Умельцы решили воспользоваться этим и "дали" миллиардеру в руки аккордеон.

Таким образом, создается впечатление, что Трамп во время выступления играет на музыкальном инструменте.

Всего за несколько дней видео, опубликованной на YouTube, набрало более 800 тысяч просмотров.