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"Играющий" на аккордеоне Трамп покорил сеть (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/36_main.1484820794.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/36_tn.1484820794.jpg Люди В будущем президенте США "открыли" музыкальные способности

"Играющий" на аккордеоне Трамп покорил сеть (видео)

Сегодня, 12:12

В будущем президенте США "открыли" музыкальные способности


Уже завтра, 20 января, Дональд Трамп официально вступит в должность нового, 45-го президента США. А пока этого не случилось, в социальных сетях продолжают посмеиваться над ним.

Во время своей недолгой политической карьеры Трамп много выступал перед публикой, толкая громкие речи, во время которых активно жестикулировал. Умельцы решили воспользоваться этим и "дали" миллиардеру в руки аккордеон.

Таким образом, создается впечатление, что Трамп во время выступления играет на музыкальном инструменте.

Всего за несколько дней видео, опубликованной на YouTube, набрало более 800 тысяч просмотров.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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