"Играющий" на аккордеоне Трамп покорил сеть (видео)
В будущем президенте США "открыли" музыкальные способности
Уже завтра, 20 января, Дональд Трамп официально вступит в должность нового, 45-го президента США. А пока этого не случилось, в социальных сетях продолжают посмеиваться над ним.
Во время своей недолгой политической карьеры Трамп много выступал перед публикой, толкая громкие речи, во время которых активно жестикулировал. Умельцы решили воспользоваться этим и "дали" миллиардеру в руки аккордеон.
Таким образом, создается впечатление, что Трамп во время выступления играет на музыкальном инструменте.
Всего за несколько дней видео, опубликованной на YouTube, набрало более 800 тысяч просмотров.
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