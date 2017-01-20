Из купленного в интернете яйца женщина вырастила страуса (видео)
Хозяйка говорит, что он очень покладистый и чуткий домашний питомец
Британка Шарлотта Харрисон купила на интернет-аукционе eBay яйцо страуса эму и с помощью специального домашнего инкубатора успешно добилась появлении птицы на свет.
Экзотического малыша назвали Кевин. Хозяйка говорит, что он очень покладистый и чуткий домашний питомец, сообщает Yahoo!
По словам Харрисон, покупка страусиного яйца была для нее авантюрой – женщина не знала, получится ли у нее выходить птенца.
"Я купила домашний инкубатор на страусиной ферме в графстве Дорсет. Я поставила аппарат в комнату сына и тщательно следила за уровнем света, температуры и влажности на протяжении 47 дней", – поделилась женщина.
Ранее сообщалось, что в Южной Африке крупный страус устроил эффектную погоню по трассе за велосипедистами.
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