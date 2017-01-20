Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Люди
Из купленного в интернете яйца женщина вырастила страуса (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/10_main.1484919805.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/10_tn.1484919805.jpg Люди Хозяйка говорит, что он очень покладистый и чуткий домашний питомец

Из купленного в интернете яйца женщина вырастила страуса (видео)

Сегодня, 19:51

Хозяйка говорит, что он очень покладистый и чуткий домашний питомец


Британка Шарлотта Харрисон купила на интернет-аукционе eBay яйцо страуса эму и с помощью специального домашнего инкубатора успешно добилась появлении птицы на свет.

Экзотического малыша назвали Кевин. Хозяйка говорит, что он очень покладистый и чуткий домашний питомец, сообщает Yahoo!

По словам Харрисон, покупка страусиного яйца была для нее авантюрой – женщина не знала, получится ли у нее выходить птенца.

"Я купила домашний инкубатор на страусиной ферме в графстве Дорсет. Я поставила аппарат в комнату сына и тщательно следила за уровнем света, температуры и влажности на протяжении 47 дней", – поделилась женщина.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке крупный страус устроил эффектную погоню по трассе за велосипедистами.
видео, британия, страус, яйцо, инкубатор

Вы сейчас просматриваете новость "Из купленного в интернете яйца женщина вырастила страуса (видео)". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Вести.Ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

Разъяренный кенгуру пытался разбить окна, чтобы ворваться в дом

Вчера, 05:09

Животное напугало хозяйку дома в Австралии  

Мир

Видеохит: пьяный британец очнулся на крыше торгового центра

21 Июля 2016, 05:39

Мужчина отмечал выход на новую работу 

Невероятное

Видеошок: парашютист собирает кубик Рубика во время прыжка с вертолета

14 Августа 2016, 04:44

Получился довольно интересный опыт

Мир

Видео ужасного падения горнолыжницы на скорости 100 км/ч

16 Января, 11:56

Надя Фанкини вылетела с трассы и была эвакуирована на вертолете

Невероятное

Мама-шимпанзе учит малышей пользоваться орудиями труда

15 Октября 2016, 04:58

Дикие шимпанзе-мамы учат малышей пользоваться палочками, чтобы ловить термитов

Невероятное

Видеохит: конь любит играть с резиновой уточкой

9 Января, 04:19

Конь восторженно трясет резиновой уточкой, издающей звуки при каждом движении

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.