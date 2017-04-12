Извержение вулкана сняли в опасной близости
Исследователи использовали беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом
Вулканологам Кембриджского университета удалось заснять извержение вулкана крупным планом с помощью беспилотника.
Поскольку во время выбросов расплавленных пород в воздух попадает смесь ядовитых и горячих газов, рискованно наблюдать за вулканической активностью в непосредственной близости. Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом.
Он поднялся к вершине действующих вулканов Фуэго и Пакая, которые находятся на территории Гватемалы в Центральной Америке. Это позволило ученым регистрировать выбросы, которые иным образом не могли быть замечены.
Вы сейчас просматриваете новость "Извержение вулкана сняли в опасной близости". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии