Извержение вулкана сняли в опасной близости

Сегодня, 18:36

Исследователи использовали беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом


Вулканологам Кембриджского университета удалось заснять извержение вулкана крупным планом с помощью беспилотника.

Поскольку во время выбросов расплавленных пород в воздух попадает смесь ядовитых и горячих газов, рискованно наблюдать за вулканической активностью в непосредственной близости. Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом.

Он поднялся к вершине действующих вулканов Фуэго и Пакая, которые находятся на территории Гватемалы в Центральной Америке. Это позволило ученым регистрировать выбросы, которые иным образом не могли быть замечены.

Ранее ученые назвали пять самых опасных вулканов Земли.
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Источник:

Lenta.ru

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