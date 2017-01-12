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Как победить постпраздничную апатию http://www.segodnya.ua/img/article/7872/76_main.1484140576.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/76_tn.1484140576.jpg Люди Исследования показали, что у 66% работников, возвращающихся на работу после затяжных праздников, наблюдается серьезный стресс

Как победить постпраздничную апатию

Сегодня, 01:21

Исследования показали, что у 66% работников, возвращающихся на работу после затяжных праздников, наблюдается серьезный стресс

К работе после праздников стоит привыкать постепенно
К работе после праздников стоит привыкать постепенно

Многим знакомо чувство, когда хочется ни есть, ни спать, а от мысли о том, что следующий день – рабочий, бросает в лихорадку. Некоторые называют это ленью, но медики подобрали для этого понятия специальный термин – "послепраздничный синдром", пишет "Трибуна Бровары".

Исследования показали, что у 66% работников, возвращающихся на работу после затяжных праздников, наблюдается серьезный стресс. Основные симптомы "постпраздничного состояния" – меланхолия, печаль, гнев, тревога, головные боли и быстрая утомляемость.

Преодолеть апатию после праздников и вернуться в привычный режим достаточно несложно, если возвращаться в рабочий график постепенно, не нарушать привычного режима дня. Главное – бороться с синдромом постепенно, очистить организм от токсинов, накопившихся в течение праздников, больше находиться на свежем воздухе.

Так, психологи советуют первый рабочий день после праздников начинать с планирования предстоящей работы, сортировки документов, проверки почты. Такие дела не требуют чрезвычайной концентрации, но благодаря им человек быстрее включается в рабочий процесс. Также повышает работоспособность просмотр новостей в профессиональной сфере и общения с коллегами по работе. Для многих людей обмен опытом становится мотивацией к дальнейшему профессиональному росту.

Не стоит забывать о питании. Во время праздников пища отличалась от привычного рациона. Поэтому переход на обычное ежедневное меню тоже может стать своеобразным "стрессом". Врачи советуют есть меньше, но чаще – через каждые три часа. Включите в свой дневной рацион травяные чаи, сухофрукты и свежие фрукты, орехи, шоколад. Это поможет поднять тонус.

Но, пожалуй, лучшей рецепт от "постпраздничного состояния" – это приятно и постепенно начинать работать. Если работа не приносит морального удовлетворения, возвращаться к рабочим обязанностям после праздников будет гораздо сложнее.
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