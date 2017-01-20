Китайский хирург проработал двое суток без перерыва (видео)

Врачу стало плохо в операционной и его усложили спать прямо там

Китайский хирург Лианг Минг из Больницы традиционной китайской медицины в Уху был вынужден провести 7 важных операций одну за другой. Ему пришлось оперировать в течение 48 часов практически без перерыва – за двое суток он отдыхал всего два часа.

Во время очередной операции 58-летний хирург почувствовал себя плохо, ощутил головокружение, его тело покрылось холодным потом, а ноги ослабли. Минг был вынужден прислониться к стене, чтобы не упасть.

Кадр из операционной, на котором ослабевшему врачу оказывают помощь коллеги, попал в интернет и быстро распространился в социальных сетях. Врачу оказали необходимую помощь и уложили спать прямо в операционной. Саму же операцию, видимо, довел до конца один из коллег медика.

Сейчас состояние врача вне опасности – он получил необходимые для восстановления препараты, отдохнул, восстановился и вновь вернулся к работе. Сам врач объясняет, что самое главное для него – здоровье пациентов, а спасение их жизней – лучшее лекарство для него.

Ранее сообщалось, что украинские хирурги впервые в СНГ прооперировали опухоль на сердце, не распыляя грудной клетки.