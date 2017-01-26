Любители морепродуктов глотают до 11 тысяч частиц пластика в год – ученые

Если нынешние тенденции сохранятся, то к концу века люди, регулярно питающиеся морепродуктами, будут потреблять до 780 тысяч кусочков пластика ежегодно

Любители морепродуктов глотают до 11 тысяч крошечных кусочков пластика ежегодно, часть из них оседает в организме, что вызывает целый ряд долгосрочных рисков для здоровья, выяснили ученые из Гентского университета (Бельгия).

По словам доктора Колина Янссен, руководившим исследованием, присутствие пластиковых частиц в организме вызывает беспокойство.

"Теперь мы установили, что они попадают в наше тело и могут остаться там на некоторое время, мы должны понимать, что в результате происходит, – цитирует ученого The Telegraph. – Где они в итоге оседают? Инкапсулируются ли тканями и "забываются" организмом или вызывают воспаление? Химические вещества, выделяющиеся из этого пластика, отравляют организм? Точно это все неизвестно, но мы должны знать".

Как известно, мировой океан сейчас загрязнен пластиковым мусором настолько, что эти плохо разлагающиеся отходы кое-где образуют целые острова. По приблизительным подсчетам, в воде находится свыше пяти триллионов микрочастиц пластика.

Вместе с водой они попадают в организм рыб и других обитателей морей.

К примеру, мидии пропускают через себя до 20 литров воды в сутки, получая тем самым не только пищу, но и останки отходов. Затем осевший в животных пластик попадает в организм человека.

Ученые подсчитали, что более 99% его в итоге естественным образом выводится, но какие-то крохи все же поглощаются тканями и накапливаются.

Если нынешние тенденции сохранятся, то к концу века люди, регулярно питающиеся морепродуктами, будут потреблять до 780 тысяч кусочков пластика ежегодно, впитывая до четырех тысяч из них через пищеварительную систему.

Ранее ученые выяснили, что морепродукты помогут вылечить гастрит.