Люди начинают стареть в 39 лет – медики

Ученые выяснили, что все дело в выработке миелина

Современные люди начинают стареть примерно в 39 лет, заявили американские ученые.

По мнению исследователей, именно в этом возрасте у людей постепенно начинают снижаться умственные способности, а также ухудшаться деятельность опорно-двигательной системы.

В 39 лет у людей сокращается количество вырабатываемого миелина – это вещество, которое защищает нервные клетки, передает MedikForum.

Снижение выработки миелина приводит к ослаблению когнитивных и физических возможностей человека.

Ученые планируют продолжать исследования в этой области для того, чтобы не только объяснить механизмы старения, но и остановить их.

Ранее ученые выделили пять признаков наступающей старости.