Люди начинают стареть в 39 лет – медики
Ученые выяснили, что все дело в выработке миелина
Современные люди начинают стареть примерно в 39 лет, заявили американские ученые.
По мнению исследователей, именно в этом возрасте у людей постепенно начинают снижаться умственные способности, а также ухудшаться деятельность опорно-двигательной системы.
В 39 лет у людей сокращается количество вырабатываемого миелина – это вещество, которое защищает нервные клетки, передает MedikForum.
Снижение выработки миелина приводит к ослаблению когнитивных и физических возможностей человека.
Ученые планируют продолжать исследования в этой области для того, чтобы не только объяснить механизмы старения, но и остановить их.
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