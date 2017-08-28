Люди все чаще переселяются из квартир в дома на колесах

Многим непонятно, зачем отказываться от комфортного существования в теплой уютной квартире ради кочевого образа жизни. Но все больше людей предпочитают жить именно так

Жизнь на колесах сейчас модна не только среди отчаянных. Те, кто уже попробовал, говорят о сплошных преимуществах.

"Дом – это там, где тебе комфортно и он может быть любым и везде", – сказал Эйла Огнинг, фотограф.

Эйла год жила в четырехместном седане. А потом заработала и на целый фургон.

"Мне не нужен дом. Зачем мне что-то такое большое. Я не хочу, чтобы оно съедало львиную долю моих заработков", – добавила фотограф.

Среди последователей движения ванлайф и бывший миллионер Мази Думато. В свои 30 он имел многомиллионный бизнес в Дубай, но после несчастного случая на дороге понял, что счастье не в деньгах. Он приобрел фургон и отправился жить и путешествовать в Северную Америку.

"Я живу в фургоне, и это меня полностью устраивает. Единственное, чего не хватает – душ. Но я всегда могу выйти из фургона и найти, где помыться", – отметил мужчина.

Большинство тех, кто выбирает такой образ жизни, работают в пути: выполняют работу онлайн, основывают и управляют собственными компаниями.