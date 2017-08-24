Марина Порошенко удивила выбором наряда на День флага Украины

Сегодня, 07:55

В День Государственного Флага Украины Марина Порошенко и ее дочерки пришли в футболках от украинских дизайнеров


Марина Порошенко. Фото: facebook.com/vsi.svoi

Марина Порошенко. Фото: facebook.com/vsi.svoi

Марина Порошенко. Фото: facebook.com/vsi.svoi

Марина Порошенко. Фото: facebook.com/vsi.svoi

Супруга президента Украины Петра Порошенко и его дочери Евгения и Александра пришли на празднование Дня Флага Украины в блузе от украинского бренда "Зерно". Об этом в сообщается в группе "Всі свої" в Facebook.

"Первые леди стран задают тренд и часто становятся иконами стиля. За их нарядами следят не менее внимательно, чем за действиями их мужей-президентов. Первая леди Украины Марина Порошенко – наглядный пример этой тенденции. В День Государственного Флага Украины госпожа Марина и ее семья обычно одеваются в одежду от украинских дизайнеров", – говорится в сообщении.

Отметим, на сайте бренда подобная блузка стоит 685 гривен. Для первой леди страны – это довольно-таки скромный наряд.

Супруга президента традиционно выбирает наряды от украинских дизайнеров на государственные праздники. Так, в прошлом году на День Независимости Марина Порошенко выбрала элегантный костюм от дизайн-студии SVITLO, также она обожает платья-вышиванки.

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Фото: Vogue UA

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Фото: Facebook Петра Порошенко

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Фото: vogue.ua

Как сообщалось, вчера в центре Киева развернули самый большой в мире флаг Украины.

Напомним, ранее Марина Порошенко посетила могилу Кобзаря.
Порошенко, флаг, вышиванка, День флага, День Государственного флага Украины, Марина Порошенко

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Источник:

"Сегодня"

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