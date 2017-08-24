Мастер по маникюру определила у клиентки рак по ногтям

Женщина не подозревала онкологию и списывала темную "черту" на недостаток кальция в организме

В Англии мастер по маникюру Жана Скиннер, увидев на ногте клиентки темную полоску, заподозрила онкологическое заболевание, передает Independent.

"Женщина зашла в мой кабинет и сразу же попросила накрасить ей ногти очень темным лаком, чтобы скрыть на ногте вертикальную полоску серого цвета. Я сразу же поняла в чем дело, но не стала пугать клиентку. Просто посоветовала обратиться к доктору. Через некоторое время женщина мне позвонила и сообщила, что у нее диагностировали меланому. Причем агрессивную форму с метастазами в лимфатических узлах", – рассказывает Скиннер.

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По ее словам, клиентка не подозревала онкологию и списывала "черту" на недостаток кальция в организме. К врачам по поводу неэстетичной метки женщина не обращалась.

Согласно информации авторитетного медицинского портала в Великобритании NHS, темные полосы на ногтях часто распространены у темнокожих людей и не являются признаком какого-то заболевания.

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Однако встречаются исключения, когда темная полоска может свидетельствовать о развитии онкологии. Со временем пигментация может разрастись и полностью покрыть ногтевую пластину, "захватив" сгиб ногтя.