Мастер по маникюру определила у клиентки рак по ногтям

Сегодня, 03:00

Женщина не подозревала онкологию и списывала темную "черту" на недостаток кальция в организме

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Англии мастер по маникюру Жана Скиннер, увидев на ногте клиентки темную полоску, заподозрила онкологическое заболевание, передает Independent.

"Женщина зашла в мой кабинет и сразу же попросила накрасить ей ногти очень темным лаком, чтобы скрыть на ногте вертикальную полоску серого цвета. Я сразу же поняла в чем дело, но не стала пугать клиентку. Просто посоветовала обратиться к доктору. Через некоторое время женщина мне позвонила и сообщила, что у нее диагностировали меланому. Причем агрессивную форму с метастазами в лимфатических узлах", – рассказывает Скиннер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По ее словам, клиентка не подозревала онкологию и списывала "черту" на недостаток кальция в организме. К врачам по поводу неэстетичной метки женщина не обращалась.

Согласно информации авторитетного медицинского портала в Великобритании NHS, темные полосы на ногтях часто распространены у темнокожих людей и не являются признаком какого-то заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Однако встречаются исключения, когда темная полоска может свидетельствовать о развитии онкологии. Со временем пигментация может разрастись и полностью покрыть ногтевую пластину, "захватив" сгиб ногтя.
женщина, рак, маникюр, заболевание, ногти

Вы сейчас просматриваете новость "Мастер по маникюру определила у клиентки рак по ногтям". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Российская газета

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Ученые. Фото: spletnik.ru

Ученые выяснили, как предки человека боролись с раком

12 Мая, 02:52

По словам исследователей, современное общество довольно скептически относится к народной медицине, и совершенно напрасно

Здоровье

Ученые. Фото: spletnik.ru

Ученые рассказали, как легко защититься от рака и инсульта

12 Августа, 02:35

Эксперты утверждают, что дыня содержит витамин С, который важен для роста и поддержания в нормальном состоянии всех тканей тела

Здоровье

Ученые. Фото: spletnik.ru

Ученые выяснили, что может быть причиной возникновения рака у мужчин

16 Августа, 03:29

По мнению ученых, пятичасовой сон повышает риск возникновения рака простаты у мужчин на 55%

Здоровье

Ученые. Фото: spletnik.ru

Ученые нашли еще один способ, как побороть рак

22 Августа, 02:55

Для лечения болезни человеку нужно ввести внутривенно 300 тысяч мг витамина С

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования