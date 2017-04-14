Мастерица из Чернигова создает уникальные картины из рыбьих костей

Сегодня, 11:34

В городе проходит выставка необычных произведений искусства


В Чернигове мастерица создает невероятные картины из костей и плавников рыб. В работу женщина берет то, что обычно выбрасывают на помойку.  

Сегодня женщина представляет целую выставку своих картин из костей. Щука, карп, карась, хек и судак – любимая рыба мастерицы. Маргарита Гордиенко рассказывает,что самые тонкие косточки находит в сельди, а самые оригинальные – в путассу.

Маргарита Гордиенко создает целые панорамы-иллюстрации к сказкам. Больше всего детям нравится "Царевна-лягушка". "Я читала эту сказку и мне очень понравилась эта героиня. Я даже не представляла, что можно сделать ее из костей", – делится впечатлениями восьмилетнаяя посетительница выставки Александра Бутько.

Кроме того, на выставке целая панорама посвящена произведениям Владимира Высоцкого. Есть и работа, посвященная произведению Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Свои работы Маргарита не продает – только дарит родным и друзьям.
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"Сегодня"

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