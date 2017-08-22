Мать двоих детей потратила 13 тысяч долларов, чтобы стать похожей на секс-куклу

Сегодня, 05:43

31-летняя Синди увеличила грудь, нарастила волосы и трижды в месяц вкладывала силикон в губы

Британка в течение года посещала пластического хирурга и спортзал, а также сидела на жестких диетах. Фото: SWNS
Британка в течение года посещала пластического хирурга и спортзал, а также сидела на жестких диетах. Фото: SWNS

Мама двоих детей Синди Мур потратила около 10 тысяч фунтов (около 13 тысяч долларов) на то, чтобы осуществить свою мечту и стать похожей на секс-куклу, пишет "Лайф" со ссылкой на The Sun.

В течение года 31-летняя Синди увеличила грудь, нарастила волосы и трижды в месяц вкладывала силикон в губы. Кроме того, девушка сильно похудела — она сидит на диетах и тренируется каждый день, поскольку не собирается останавливаться на достигнутом. После всех изменений Синди даже заказала себе автомобильный знак, содержащий слово "кукла". Девушка уверяет, что она просто в восторге от этого "неправдоподобного" вида, которого ей удалось добиться.

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Синди отметила рост внимания к своей персоне со стороны мужчин. В клубах Манчестера, где она выгуливает свою новую внешность, молодые люди активно ей свистят. Каждый день девушка получает новые приглашения на свидания. А вот как изменения воспринимают дети Синди — не сообщается.

Напомним, обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу.
кукла, силикон, пластическая операция, пластическая хирургия

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