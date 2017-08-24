Парень потратил тысячи долларов на операции, чтобы стать эльфом

Сегодня, 05:25

Ради своей мечты 26-летний Луис перенес ринопластику, липосакцию челюсти, а также операцию по смене цвета глаз


Луис Падрон

Луис Падрон

Луис Падрон

Луис Падрон

Луис Падрон

Луис Падрон

Луис Падрон

Аргентинский студент потратил 46 тысяч долларов на пластическую хирургию, чтобы стать похожим на эльфа. Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой наиздание Daily Mirror.

Ради своей мечты 26-летний Луис Падрон (Luis Padron) перенес ринопластику, липосакцию челюсти, а также операцию по смене цвета глаз. Кроме того, он отбеливает кожу и волосы при помощи специальных красителей. Эти процедуры обходятся ему в пять тысяч долларов в месяц.

В начале августа Падрон сделал еще одну косметическую операцию. Теперь он обладает необычно высоким лбом и сердцевидной линией волос, как у эльфов из кинотрилогии "Властелин колец". В ближайшем будущем 26-летний аргентинец планирует изменить форму ушей, удалить несколько ребер, изменить разрез глаз и удлинить конечности.

Падрон утверждает, что его не пугает боль от операций. "Я хочу быть эльфом, ангелом и фантазией, моя цель – выглядеть не как человек, стать неземным, изящным и хрупким", — рассказал он.

Напомним, мать двоих детей потратила 13 тысяч долларов, чтобы стать похожей на секс-куклу.
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