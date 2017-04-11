По стопам брата: принц Гарри и Меган Маркл поедут в Африку, где принц Уильям делал предложение Кейт Миддлтон

Вчера, 12:10

Поездка позволит принцу познакомить подругу со своими благотворительными проектами в Лесото

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поедут в Африку, где в свое время принц Уильям делал предложение Кейт Миддлтон, сообщает Daily Express.

По данным газеты, романтическое путешествие запланировано на октябрь, когда Маркл закончит съемки в сериале "Форс-мажоры".

Отмечается, что поездка позволит принцу познакомить подругу со своими благотворительными проектами в Лесото.

Ранее принц Уильяма делал предложение руки и сердца своей возлюбленной Кейт Миддлтон в Кении. В настоящее время активно обсуждается вопрос, намерены ли Гарри и Меган связать себя узами брака, и некоторые СМИ не исключают, что принц последует примеру своего старшего брата.
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