Поклонник Бритни Спирс ложился под нож более 90 раз, чтобы стать копией певицы

Парень потратил несколько десятков тысяч долларов на пластические операции и ни о чем не жалеет

31-летний житель Лос-Анджелеса Брайан Рэй потратил 80 тысяч долларов, чтобы стать похожим на звезду. Ему пришлось ложиться под нож более 90 раз, сообщает Perez Hilton.

Американец поставил себе цель стать копией Бритни Спирс, когда ему было 17 лет. С тех пор он потратил несколько десятков тысяч долларов на пластические операции и ни о чем не жалеет. Рэю пришлось корректировать себе форму губ, щек, носа, ушей и не только.

Кроме того, житель Лос-Анджелеса ежемесячно тратит около 500 долларов на крема для кожи.

Брайан Рэй лично общался с Бритни Спирс три раза.

По словам Рэя, его главная цель – это оставаться молодым как можно дольше. Он планирует попробовать себя в модельном бизнесе.

Ранее сообщалось, что 20-летий бразилец, потративший десятки тысяч долларов на операции, чтобы стать двойником жениха куклы Барби, скончался в больнице.

А французская пара Анастасия Рескос и Квентин Деар потратила более 300 тысяч долларов на пластические операции, чтобы быть похожими на кукол Барби и Кена