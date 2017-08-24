Попытки увезти юного мужа из Нигерии стоили пенсионерке 25 тысяч долларов

72-летняя пенсионерка из Дорчестера на протяжении двух лет не может воссоединиться со своим 27-летним мужем из Нигерии из-за нежелания властей выдать ему визу. Материал на эту тему, в частности, опубликовала The Sun.

Издание отмечает, что Анджела Нвачукву потратила в общей сложности 20 тысяч фунтов стерлингов (более 25 тысяч долларов) на поездки в Нигерию и попытки перевезти возлюбленного из Африки в Соединенное Королевство.

"Я всерьез была намерена добиться выдачи ему визы, нанимала адвокатов", — рассказала бабушка шести внуков, заверив, что ее супруг — СиДжей Нвачукву— возместил ей половину расходов.

Женщина рассказала, что с СиДжеем она познакомилась на Facebook в 2015 году. Молодой человек первым написал ей и добавил в друзья. Между ними завязалась беседа, со временем общение переросло во влюбленность. "Он на шесть лет младше моего старшего внука, но я не могла с собой ничего поделать. Когда мы общались по Skype, у меня бабочки летали в животе", — вспоминает Анджела.

Спустя месяц общения СиДжей признался британке в любви и сделал ей предложение руки и сердца, на которое та с радостью ответила согласием. Влюбленные поженились в Лагосе через три месяца после знакомства, в день свадьбы они впервые увидели друг друга лично. Затем пенсионерка попыталась оформить британскую визу для новоиспеченного супруга, однако ей отказали. Власти мотивировали свое решение тем, что женщина на пенсии и вряд ли сможет обеспечить нигерийцу финансовую поддержку.

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После свадьбы женщина дважды ездила к мужу в Нигерию — в марте 2016-го и в январе 2017 года. Сейчас она надеется, что СиДжей сможет в следующем году получить студенческую визу и приехать к ней.