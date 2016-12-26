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Порно с невестой вызвало массовую драку на свадьбе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/35_main.1482761175.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/35_tn.1482761175.jpg Люди Компрометирующие снимки принес бывший парень невесты

Порно с невестой вызвало массовую драку на свадьбе (видео)

Сегодня, 19:53

Компрометирующие снимки принес бывший парень невесты


Массовая драка произошла на свадьбе в канадском Торонто после того, как бывший возлюбленный невесты принес на свадьбу порно-снимки с ее участием. В сеть попало видео, на котором запечатлено, как гости праздника дерутся между собой, переворачивают столы и кидаются стаканами, сообщает Metro.

В распоряжение журналистов попали фрагменты переписки двух очевидцев события. Один из них утверждает, что драка вспыхнула вскоре после того, как бывший молодой человек невесты появился в зале для церемоний и начал разбрасывать интимные снимки невесты. Через несколько минут после этого гости церемонии принялись бить хулигана.

Ранее сообщалось, что интернет-пользователей шокировало снятое на китайской свадьбе видео, на котором было запечатлено, как гости щекочут плачущую невесту.
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Источник:

Вести.Ru

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