Порно с невестой вызвало массовую драку на свадьбе (видео)

Массовая драка произошла на свадьбе в канадском Торонто после того, как бывший возлюбленный невесты принес на свадьбу порно-снимки с ее участием. В сеть попало видео, на котором запечатлено, как гости праздника дерутся между собой, переворачивают столы и кидаются стаканами, сообщает Metro.

В распоряжение журналистов попали фрагменты переписки двух очевидцев события. Один из них утверждает, что драка вспыхнула вскоре после того, как бывший молодой человек невесты появился в зале для церемоний и начал разбрасывать интимные снимки невесты. Через несколько минут после этого гости церемонии принялись бить хулигана.

Ранее сообщалось, что интернет-пользователей шокировало снятое на китайской свадьбе видео, на котором было запечатлено, как гости щекочут плачущую невесту.