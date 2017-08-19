Приключения американца в Украине: в Бердянске нарвался на "кукурузную мафию" (видео)
Питер попытался торговать горячей кукурузой на пляже
Американский турист Питер Сантелло продолжает путешествовать по Украине. В Бердянске он даже нашел для себя подработку – продажа кукурузы, – пишет "24 Телеканал".
Питер попытался торговать горячей кукурузой на пляже в Бердянске. Он немного говорит по-русски, поэтому продажа шла неплохо, однако впоследствии с ним решила поговорить местная "кукурузная мафия".
Ко мне подошел парень и начал задавать вопросы. Я его не очень понимал. Но понятно было, что я зашел на его территорию. То есть своего рода мафия, контролирующая этот пляж. Я подумал вот я ввязался, – рассказывает Питер.
К счастью с ним был знакомый, который "разрядил ситуацию".
Ранее американца поразило украинское село и золотые зубы.
Кроме того, Питер ел лягушек и копал колодец. А также проехался в украинском плацкарте.
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