Приключения американца в Украине: в Бердянске нарвался на "кукурузную мафию" (видео)

Вчера, 06:57

Питер попытался торговать горячей кукурузой на пляже


Американский турист Питер Сантелло продолжает путешествовать по Украине. В Бердянске он даже нашел для себя подработку – продажа кукурузы, – пишет "24 Телеканал".

Питер попытался торговать горячей кукурузой на пляже в Бердянске. Он немного говорит по-русски, поэтому продажа шла неплохо, однако впоследствии с ним решила поговорить местная "кукурузная мафия".

Ко мне подошел парень и начал задавать вопросы. Я его не очень понимал. Но понятно было, что я зашел на его территорию. То есть своего рода мафия, контролирующая этот пляж. Я подумал вот я ввязался, – рассказывает Питер.

К счастью с ним был знакомый, который "разрядил ситуацию".

Ранее американца поразило украинское село и золотые зубы.

Кроме того, Питер ел лягушек и копал колодец. А также проехался в украинском плацкарте.
видео, турист, американец, Питер Сантелло

Вы сейчас просматриваете новость "Приключения американца в Украине: в Бердянске нарвался на "кукурузную мафию" (видео)". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

Жуткое видео: спуск туристов по "тропе смерти"

17 Августа, 03:02

Примерно для 100 человек в год  экскурсия становится последней

США

Американец самостоятельно приехал в больницу с гвоздем в сердце

17 Августа, 01:09

Мужчина делал ремонт в своем доме и неудачно уронил гвоздезабивной пистолет

Люди

Питер Сантелло. Фото: из открытых источников

Как американец отдыхает в украинском селе: съел муху, вырыл колодец, а сало не оценил

15 Августа, 08:03

Путешественник Питер Сантелло из Сан-Франциско познает прелести жизни в украинском селе

США

Американец слетал в McDonald’s на мотопараплане, чтобы купить бургер

8 Августа, 10:00

Пролетел 16 километров, сделал заказ и улетел домой

Украина

Американца поразило украинское село и золотые зубы (видео)

5 Августа, 08:22

В селе туриста из США научили копать картошку и косить траву

Запад

Иностранец стал жертвой ограбления. Фото: kudamoscow.ru

Американец приехал в Украину разобраться с обидчиком

3 Августа, 11:37

Иностранец стал жертвой ограбления в поезде

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования