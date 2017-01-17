Пьяный китаец застрял в фонарном столбе (видео)

Пожарные достали мужчину с помощью веревки, после чего пострадавший был отправлен в больницу

В китайском городе Цинъян, провинция Ганьсу, пожарные спасли пьяного мужчину, застрявшего внутри фонарного столба, сообщает Daily Mail.

Полый металлический столб длиной 20 метров лежал на улице. Местный житель забрался в него с широкой стороны, имеющей диаметр около 80 сантиметров, и пополз вглубь. Поскольку столб сужался до 60 сантиметров, вскоре он застрял.

Прибывшие пожарные отрезали узкую сторону столба, после чего один из них подобрался поближе к мужчине и привязал к нему веревку. Затем они использовали ее, чтобы вытащить застрявшего. В больнице у него не нашли травм, угрожающих жизни.

В декабре сообщалось, что в США полиция задержала вора, который пытался забраться в ресторан по вентиляции, но застрял.