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Пьяный китаец застрял в фонарном столбе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/15_main.1484653873.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/15_tn.1484653873.jpg Люди Пожарные достали мужчину с помощью веревки, после чего пострадавший был отправлен в больницу 

Пьяный китаец застрял в фонарном столбе (видео)

Сегодня, 13:50

Пожарные достали мужчину с помощью веревки, после чего пострадавший был отправлен в больницу 


В китайском городе Цинъян, провинция Ганьсу, пожарные спасли пьяного мужчину, застрявшего внутри фонарного столба, сообщает Daily Mail.

Полый металлический столб длиной 20 метров лежал на улице. Местный житель забрался в него с широкой стороны, имеющей диаметр около 80 сантиметров, и пополз вглубь. Поскольку столб сужался до 60 сантиметров, вскоре он застрял.

Прибывшие пожарные отрезали узкую сторону столба, после чего один из них подобрался поближе к мужчине и привязал к нему веревку. Затем они использовали ее, чтобы вытащить застрявшего. В больнице у него не нашли травм, угрожающих жизни.

В декабре сообщалось, что в США полиция задержала вора, который пытался забраться в ресторан по вентиляции, но застрял.
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Источник:

Lenta.ru

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