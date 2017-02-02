Раскрыта тайна сотен мистических детских смертей в Индии

Новое исследование установило, что большинство умерших детей в течение суток перед смертью ели незрелые плоды фрукта личи

В Индии после 20-летних исследований ученым удалось раскрыть тайну сотен загадочных детских смертей, регистрировавшихся в городе Музаффарпур, сообщает Tech Times.

Впервые информация о множестве необъяснимых смертей в течение короткого периода времени была обнародована в 1995 году.

С тех пор медики внимательно следили за городком Музаффарпур и каждое лето регистрировали сотни детских смертей. Причину найти не удавалось. Анализы больных и здоровых детей практически не отличались. У заболевших наблюдались судороги и лихорадка, некоторые впадали в кому. Многие называли эти случаи мистическими.

Новое исследование установило, что большинство умерших детей в течение суток перед смертью ели незрелые плоды фрукта личи. Он считается полезным для здоровья и широко применяется в кулинарии. Однако оказалось, что если съесть незрелый плод на пустой желудок, то риск заболеть возрастает вдвое.

Личи содержит опасные токсины, которые способны смертельно снизить уровень сахара в крови. Но опасности нет, если перед поеданием плода плотно пообедать. Новую теорию подтверждает тот факт, что резкий всплеск детской смертности приходится на начало созревания личи. Обычно эпидемия длится с мая по июль.

Ранее сообщалось, что польские археологи опубликовали масштабный отчет об исследовании скелета загадочной женщины-великана, умершей, предположительно, в XIII веке.