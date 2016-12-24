Сердобольная клиентка оставила беременной официантке 900 долларов чаевых

29-летняя официантка Сара Кларк из Аризоны не поверила своим глазам, когда увидела, что одна из клиенток оставила ей 900 долларов на чай при том, что сумма общая сумма заказа составляла всего 61 доллар.

Американка, которая должна скоро родить, заявила, что за семь лет работы в кафе ничего подобного с ней не случалось, сообщает Metro.

Официантка рассказала, что клиентка, пожертвовавшая ей 900 долларов, ходит в кафе регулярно и тоже беременна.

"Мы часто болтаем, но я и не думала получить от нее столь значительную помощь", – добавила Кларк.

Ранее сообщалось, что в Техасе растроганный мужчина оставил официанту 750 долларов чаевых.