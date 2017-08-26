Смерть монстра бодибилдинга Рича Пианы: стали известны подробности

Знаменитый 46-летний американский бодибилдер Рич Пиана умер по собственной вине. По предварительным данным причиной смерти стала передозировка наркотиков, – об этом сообщает авторитетное издание TMZ Sports.

По данным источника, девушка бодибилдера Шанель Янсен позвонила в службу 911 и по поручению оператора сделала Ричу сердечно-легочную реанимацию, но вернуть его в сознание не смогла. Прибывшие на место вызова медики обнаружили в доме Пианы много алкоголя и более 20 флаконов стероидов, а также белый порошок на столе, поэтому ввели ему двойную дозу антидота от передозировки опиатами. Врачи утверждают, что спортсмен принял огромную дозу так называемого "органического стекла", обладающего наркотическим эффектом.

Шанель заявила, что в прошлом Пиана принимал наркотики, но она думала, что он завязал.

Бодибилдера отвезли в ближайший госпиталь, где перевели в состояние искусственной комы. Спустя неделю, 25 августа, он умер.

Ранее сообщалось, что умер всемирно известный бодибилдер Рич Пиана.

Рич Пиана запомнился своими мощными растатуированными руками, объем которых составлял 61 сантиметр. При росте 183 сантиметра соревновательный вес бодибилдера составлял 127 килограммов, а в межсезонье – 140-143 килограммов.

Публикация от Rich Piana (@1dayumay) Июн 10 2017 в 12:45 PDT

Публикация от Rich Piana (@1dayumay) Май 19 2017 в 1:54 PDT

Публикация от Rich Piana (@1dayumay) Апр 2 2017 в 11:13 PDT