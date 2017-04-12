Смертельный поцелуй: в Индии турист умер после фотосессии с коброй

Местные жители отвезли мужчину к местному доктору, но было уже поздно

Трагедия произошла в индийском городе Джодхпур. Турист фотографировался с ядовитой коброй, которую держал ее хозяин. Внезапно змея укусила мужчину в щеку.

Тот сначала не понял, что произошло. Через час он умер от яда, сообщает Daily Mail.

Вместо больницы индийцы отвели пострадавшего к местному доктору. Тот осмотрел туриста, но было уже поздно. Спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что 18-летний житель индийского города Нави Мумбаи Сомнатх Мхатре погиб после того, как ядовитая кобра укусила его в грудь, когда молодой человек попытался поцеловать хищную рептилию.