Смертельный поцелуй: в Индии турист умер после фотосессии с коброй

Сегодня, 03:01

Местные жители отвезли мужчину к местному доктору, но было уже поздно 


Трагедия произошла в индийском городе Джодхпур. Турист фотографировался с ядовитой коброй, которую держал ее хозяин. Внезапно змея укусила мужчину в щеку.

Тот сначала не понял, что произошло. Через час он умер от яда, сообщает Daily Mail.

Вместо больницы индийцы отвели пострадавшего к местному доктору. Тот осмотрел туриста, но было уже поздно. Спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что 18-летний житель индийского города Нави Мумбаи Сомнатх Мхатре погиб после того, как ядовитая кобра укусила его в грудь, когда молодой человек попытался поцеловать хищную рептилию.
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Источник:

Вести.Ru

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