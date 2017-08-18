Соцсети шокировало селфи девушки за час до страшного диагноза

Жительница английского города Челтнем Викки Винес опубликовала в Facebook селфи, сделанное незадолго до того, как ей поставили диагноз "рак легких четвертой стадии".

"Мне 30 лет, я работаю фитнес-тренером, бегаю, не курю и ем здоровую еду. Когда у вас рак, вы не обязательно будете выглядеть больным снаружи. А симптомы могут быть скрытыми и проявляться лишь иногда", – написала девушка.

Викки пояснила, что последний год ее мучает кашель "непонятного происхождения". Сначала врачи определили у девушки астму, и только спустя 18 месяцев обнаружили злокачественную опухоль.

Пользователей соцсети шокировала печальная история "девушки невероятной красоты" с, казалось бы, "отличным здоровьем". Фото улыбающейся Викки, еще не знающей о страшном диагнозе, сразу же стало вирусным.