Татьяна Навка спустя три года показала фото из роддома

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка поделилась на своей странице в Instagram раритетным фото из семейного архива. Навка показала фото из роддома, на котором обнимает новорожденную дочь.

"Самый лучший день! 3 года назад. Как 1 день", – подписала она снимок.

Публикация от Navka – Ice Queen (@navka_ice_queen) Авг 21 2017 в 4:25 PDT

Напомним, три года назад Навка родила от Пескова дочь. Ее назвали Надеждой.

Публикация от Navka – Ice Queen (@navka_ice_queen) Авг 16 2017 в 6:09 PDT

Публикация от Navka – Ice Queen (@navka_ice_queen) Авг 11 2017 в 1:38 PDT

Публикация от Navka – Ice Queen (@navka_ice_queen) Авг 4 2017 в 7:48 PDT

Публикация от Navka – Ice Queen (@navka_ice_queen) Авг 1 2017 в 9:27 PDT

Ранее сообщалось, что Татьяну Навку раскритиковали за обращение с маленькой дочкой.