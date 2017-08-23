Татьяна Навка спустя три года показала фото из роддома
На снимке фигуристка обнимает новорожденную дочь
Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка поделилась на своей странице в Instagram раритетным фото из семейного архива. Навка показала фото из роддома, на котором обнимает новорожденную дочь.
"Самый лучший день! 3 года назад. Как 1 день", – подписала она снимок.
Напомним, три года назад Навка родила от Пескова дочь. Ее назвали Надеждой.
Ранее сообщалось, что Татьяну Навку раскритиковали за обращение с маленькой дочкой.
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