ТОП-10 сильных цитат Мишель Обамы (фото)
Вчера первая леди США отметила свой 53-й день рождения
17 января первая леди США Мишель Обама отметила свой 53-й день рождения. За период президентства Барака Обамы его супруга показала себя как личность с активной жизненной позицией, как женщина, которая заботится о своих согражданах, безупречно сочетая работу и личную жизнь. В честь праздника НВ Style решил вспомнить 10 наиболее ярких, мудрых и проникновенных высказываний Мишель Обамы.
10 сильных цитат Мишель Обамы:
1. Всегда оставайтесь верными себе и никогда не позволяйте другим людям отвлекать вас от ваших целей.
2. Успех приятен и имеет смысл только тогда, когда ты ощущаешь, что он твой собственный.
3. Вы не обязаны делать все идеально. Ваша жизнь не может быть безупречной. Ничья не может.
4. В жизни у нас должно быть три друга: тот, на кого мы можем равняться; тот, кто вместе с нами преодолевает каждый шаг жизненного пути; и тот, кого следует взять с собой тогда, когда этот путь уже расчищен.
5. Ни одна страна в мире не сможет по-настоящему процветать, если будет подавлять женский потенциал и лишаться силы половины своих граждан.
6. Если вы не будете контролировать свое время и свою жизнь, этим распорядятся другие. Если вы не научитесь ставить себя на первое место, то будете падать все ниже и ниже.
7. Не приводите в свою жизнь людей, которые тянут вас вниз. Доверяйте своим инстинктам: в хороших отношениях мы чувствуем себя хорошо, эти отношения не болезненны. Это касается не только супруга, которого мы выбираем, но и друзей, и всех людей, которые нас окружают.
8. Успех не в счет, если ты не заработаешь его честно и справедливо.
9. Я никогда не прогуливала уроки. Я любила получать пятерки. Мне нравилось всегда приходить вовремя. Я думала, что в мире нет ничего круче, чем быть умным.
10. С каждым словом, которое мы произносим, с каждым действием, которое мы совершаем, мы понимаем, что за нами наблюдают наши дети. Как родители, мы являемся их самым важным примером для подражания.
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