Ученые сформулировали мужские требования к женской груди

Большой размер женской груди у мужчин приветствуется, но не всегда гарантирует успех. Дело в том, что мужчины предпочитают грудь с четкой формой, которая, по их словам, "стоит". А вот большая грудь, отвисающая под собственным весом, не особо привлекает. Об этом заявили ученые, опросившие 267 мужчин.

Именно большую грудь принято связывать с фертильностью – высокий уровень эстрогена, женского гормона, отвечающего за пышные формы. Форма груди тоже может быть признаком фертильности: чем моложе женщина, тем лучше форма. Согласно эволюционному подходу, это должно стимулировать мужское либидо, передает The Daily Mail.

В принципе, разные мужчины предпочитают разный размер груди. Но большинство выбирает средний размер. На втором месте по популярности – большая грудь. И всех мужчин объединяет то, что они предпочитают упругую грудь. В любом случае, с возрастом плотность и упругость груди снижается.

Ранее сообщалось, что самые пышногрудые дамы с натуральным бюстом сосредоточены в США. Там их много как среди белокожих, так и среди темнокожих граждан.

У азиаток и африканок зафиксирована самая маленькая грудь. В Азии лидируют турчанки, последними в общем рейтинге оказались филиппинки, перед ними идут жительницы Малайзии, Бангладеш, Самоа, Соломоновых островов, Тайваня, Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Мозамбика.