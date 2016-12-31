Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Люди
Ученые сформулировали мужские требования к женской груди http://www.segodnya.ua/img/article/7847/63_main.1483106223.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/63_tn.1483106223.jpg Люди Большие формы не особо пользуются популярностью у мужчин

Ученые сформулировали мужские требования к женской груди

Сегодня, 03:00

Большие формы не особо пользуются популярностью у мужчин

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Большой размер женской груди у мужчин приветствуется, но не всегда гарантирует успех. Дело в том, что мужчины предпочитают грудь с четкой формой, которая, по их словам, "стоит". А вот большая грудь, отвисающая под собственным весом, не особо привлекает. Об этом заявили ученые, опросившие 267 мужчин.

Именно большую грудь принято связывать с фертильностью – высокий уровень эстрогена, женского гормона, отвечающего за пышные формы. Форма груди тоже может быть признаком фертильности: чем моложе женщина, тем лучше форма. Согласно эволюционному подходу, это должно стимулировать мужское либидо, передает The Daily Mail.

В принципе, разные мужчины предпочитают разный размер груди. Но большинство выбирает средний размер. На втором месте по популярности – большая грудь. И всех мужчин объединяет то, что они предпочитают упругую грудь. В любом случае, с возрастом плотность и упругость груди снижается.

Ранее сообщалось, что самые пышногрудые дамы с натуральным бюстом сосредоточены в США. Там их много как среди белокожих, так и среди темнокожих граждан.

У азиаток и африканок зафиксирована самая маленькая грудь. В Азии лидируют турчанки, последними в общем рейтинге оказались филиппинки, перед ними идут жительницы Малайзии, Бангладеш, Самоа, Соломоновых островов, Тайваня, Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Мозамбика.
женщины, мужчины, ученые, грудь, требования

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые сформулировали мужские требования к женской груди". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Росбалт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Люди начинают стремительно терять форму после 50 лет. Фото: womanway.online

Ученые выяснили, в каком возрасте люди теряют форму

6 Августа, 04:50

Сотрудники Университета Дьюка пронаблюдали за физическим состоянием людей. Как выяснилось, форма теряется быстрее, нежели предполагалось ранее

Евгения Чугунова

Расследование счастливых жен

2 Октября, 08:50

Наука и Технологии

Фото из архива "Сегодня"

Ученые выяснили, в каком возрасте женщины теряют привлекательность

5 Декабря, 02:55

Пик привлекательности представительниц прекрасного пола приходится на возраст в диапазоне от 23 до 28 лет

Здоровье

Фото: liveinternet.ru

Психологи рассказали, каких женщин боятся современные мужчины

24 Октября, 04:05

Американские ученые занялись изучением происхождения страхов, присутствующих у современных мужчин относительно женского пола

Здоровье

<p>Yовая электрошоковая терапия еще не получила одобрения в США и других странах. Фото:&nbsp;vk.com</p>

Ученые разработали новый способ лечения импотенции

7 Июля, 04:52

Американские ученые разработали экспериментальную электрошоковую терапию, которая помогает жертвам импотенции

Здоровье

Ученые рассказали, как не состариться раньше времени

14 Декабря, 02:53

Ученые назвали ряд действий, которые помогают человеку не состариться раньше времени; за основу эксперты взяли среднестатистические показатели по всему миру

Наука и Технологии

Ученые вырастили золото. Фото: dv-gazeta.info

Ученые воплотили мечту алхимиков в реальность

4 Сентября, 02:00

Исследователи вырастили искусственное золото в лабораторных условиях

Наука и Технологии

Бетон может быть использован для постройки электростанций. Фото: Svopi.ru

Ученые рассказали о необычных свойствах новой формулы бетона

17 Ноября, 05:20

Материал поможет защитить электронику от электромагнитной атаки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.