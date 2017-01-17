Умер последний побывавший на Луне астронавт (видео)

Умер последний человек, который ступал на поверхность Луны. В Соединенных Штатах не стало астронавта Юджина Сернана. Ему было 82 года. В космос летал трижды. И знаменитым стал еще в 1972 году.

Тогда Сернан высадился на Луну в качестве командира космического корабля "Аполлон-17". Пробыл там 75 часов. За это время выходил на поверхность трижды. Легендарный исследователь умер в окружении родных.

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