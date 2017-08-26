Умер всемирно известный бодибилдер Рич Пиана

Последнюю неделю жизни Рич Пиана провел в медикаментозной коме после того, как его без сознания нашли в собственном доме

В США на 46-м году жизни скончался "звезда" мирового бодибилдинга Рич Пиана. О его смерти на своей странице в Instagram написал друг Пиана Брэдли Мартин, – передает "24 Телеканал".

"Покойся с миром", — написал Мартин, опубликовав совместное фото с Пиана.

Публикация от Youtube Bradley Martyn (@bradleymartyn) Авг 24 2017 в 11:19 PDT

Последнюю неделю жизни Рич Пиана провел в медикаментозной коме после того, как его без сознания нашли в собственном доме 14 августа. СМИ писали, что он принял гигантскую дозу полиметилметакрилат-метакрилата, который еще называют "органическим стеклом". В пластической хирургии этот препарат используют как имплант для коррекции губ и маскировки шрамов.

Публикация от Rich Piana (@1dayumay) Июн 27 2017 в 8:37 PDT

Рич Пиана был популярным блогером — в Youtube у него было почти миллион подписчиков, а в Instagram за ним следило более 1,2 миллиона пользователей.

Последнее фото в этой соцсети он опубликовал 10 августа – это снимок многолетней давности, "когда он еще боролся".