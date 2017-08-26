Умер всемирно известный бодибилдер Рич Пиана
Последнюю неделю жизни Рич Пиана провел в медикаментозной коме после того, как его без сознания нашли в собственном доме
В США на 46-м году жизни скончался "звезда" мирового бодибилдинга Рич Пиана. О его смерти на своей странице в Instagram написал друг Пиана Брэдли Мартин, – передает "24 Телеканал".
"Покойся с миром", — написал Мартин, опубликовав совместное фото с Пиана.
Последнюю неделю жизни Рич Пиана провел в медикаментозной коме после того, как его без сознания нашли в собственном доме 14 августа. СМИ писали, что он принял гигантскую дозу полиметилметакрилат-метакрилата, который еще называют "органическим стеклом". В пластической хирургии этот препарат используют как имплант для коррекции губ и маскировки шрамов.
Рич Пиана был популярным блогером — в Youtube у него было почти миллион подписчиков, а в Instagram за ним следило более 1,2 миллиона пользователей.
Последнее фото в этой соцсети он опубликовал 10 августа – это снимок многолетней давности, "когда он еще боролся".
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