В Австралии мужчина лишился ноги после укуса паука

В настоящее время мужчина находится в отделении интенсивной терапии, у него отказали обе почки

В австралийском штате Виктория мужчина лишился правой ноги после того, как его укусил белохвостый паук. Пострадавший может потерять также левую ногу и обе руки, сообщает BuzzFeed.

По информации портала, 65-летний Терри Пареха приехал с Филиппин, чтобы погостить у своей сестры в городке Берчип.

Насекомое укусило мужчину, пока он находился в саду ее дома. Он обратился к врачам лишь через три дня, когда смог добраться до крупного населенного пункта.

К тому времени у Парехи началось заражение, а реакция организма была похожа на гангрену (омертвение тканей и их гниение). Из-за распространения бактерий врачи приняли решение ампутировать его ногу. В настоящее время мужчина находится в отделении интенсивной терапии, у него отказали обе почки.

По информации местной организации Museum Victoria, за последние 10 лет произошло 12 похожих случаев с серьезными повреждениями кожи или некротическими реакциями. Однако пострадавшие точно не могли сказать, кто именно их укусил.

Ранее сообщалось, что в Австралии ребенок выжил после укуса самого ядовитого паука в мире.