В Индии медики извлекли через рот пациента двухметрового паразита

Сегодня, 19:07

48-летний пациент обратился к врачам с жалобами на недомогание

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Индийские медики извлекли из пациента огромного червя-паразита. Как сообщает The New England Journal of Medicine, к врачам обратился 48-летний мужчина, который жаловался на дискомфорт и вялость, продолжающиеся уже два месяца.

Обследование показало пониженный уровень гемоглобина в его крови. А вскоре выяснилось, что причиной недомогания пациента является поселившийся в нем свиной цепень.

При помощи гастроскопа и специальных щипцов медики извлекли червя через рот пациента и даже обнародовали видео операции. Длина паразита оказалась 188 сантиметров.

Ранее сообщалось, что внутри подростка нашли брата-паразита с головой, ногами и гениталиями.
Индия, медики, паразиты, червь, рот

Вы сейчас просматриваете новость "В Индии медики извлекли через рот пациента двухметрового паразита". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Российская газета

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

В Индии мужчина поймал двуглавую змею-мутанта

Вчера, 05:13

Мужчина снял пресмыкающееся на видео

Мир

<p>Молнии убиили 30 человек. Фото:&nbsp;picslife.ru</p>

30 человек погибли от ударов молнии в Индии

31 Июля 2016, 01:59

Еще 36 человек пострадали

Мир

Жуткая трагедия в Индии: пассажирский поезд слетел с рельсов

20 Ноября 2016, 04:26

Из-под обломков уже извлекли тела 20 человек

Здоровье

Фото: НейроВита

Врачи рассказали, чем опасны энергетические напитки

7 Ноября 2016, 02:53

Врачи обнаружили, что употребление энергетических напитков может привести к гепатиту

Мир

Слон гуляет по городу. Фото: Twitter

В Индии всем городом усмиряли сбежавшего слона

11 Сентября 2016, 05:35

Погонщики вызвали полицию, чтоб утихомирить животное

Мир

Причина инцидента пока неизвестна. Фото: financialexpress.com

В Индии поезд сошел с рельсов: 23 человека погибли, более 100 ранены

22 Января, 03:45

С рельсов сошли восемь вагонов скоростного поезда и локомотив

Здоровье

Ученые доказали вред сахарозаменителя

29 Ноября 2016, 02:54

Исследователи в течение 18 недель кормили мышей жирной пищей, первой половине грызунов также давали сахар, второй - аспартам

Здоровье

Фото: vitaminodin.ru

Медики назвали простые признаки, по которым можно определить наличие рака

27 Декабря 2016, 02:55

Можно жить и даже не подозревать, что в вашем теле "живет" и "растет" рак. Но есть симптомы, которые на это могут указывать

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования