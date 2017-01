В Индии медики извлекли через рот пациента двухметрового паразита

Индийские медики извлекли из пациента огромного червя-паразита. Как сообщает The New England Journal of Medicine, к врачам обратился 48-летний мужчина, который жаловался на дискомфорт и вялость, продолжающиеся уже два месяца.

Обследование показало пониженный уровень гемоглобина в его крови. А вскоре выяснилось, что причиной недомогания пациента является поселившийся в нем свиной цепень.

При помощи гастроскопа и специальных щипцов медики извлекли червя через рот пациента и даже обнародовали видео операции. Длина паразита оказалась 188 сантиметров.

Ранее сообщалось, что внутри подростка нашли брата-паразита с головой, ногами и гениталиями.