В Индии медики извлекли через рот пациента двухметрового паразита
48-летний пациент обратился к врачам с жалобами на недомогание
Индийские медики извлекли из пациента огромного червя-паразита. Как сообщает The New England Journal of Medicine, к врачам обратился 48-летний мужчина, который жаловался на дискомфорт и вялость, продолжающиеся уже два месяца.
Обследование показало пониженный уровень гемоглобина в его крови. А вскоре выяснилось, что причиной недомогания пациента является поселившийся в нем свиной цепень.
При помощи гастроскопа и специальных щипцов медики извлекли червя через рот пациента и даже обнародовали видео операции. Длина паразита оказалась 188 сантиметров.
Ранее сообщалось, что внутри подростка нашли брата-паразита с головой, ногами и гениталиями.
Вы сейчас просматриваете новость "В Индии медики извлекли через рот пациента двухметрового паразита". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии