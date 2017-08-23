Видео: из-под кровати подростка извлекли питона-убийцу
Змея не успела напасть на спящего мальчика, но укусила зоозащитника
42-летняя жительница тайского города Чаченгсау Фанамум Лекен пришла в ужас, увидев, что из-под кровати ее 13-летнего сына торчит хвост огромного питона, сообщает UPI.
К счастью, змея не успела напасть на спящего подростка. На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как представители команды зоозащитников-добровольцев достают питона из-под кровати.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Однако змея успела укусить одного из мужчин, к счастью, эта травма оказалось неопасной.
Обездвижив змею, зоозащитники отвезли незваного гостя в ближайший лес.
Ранее сообщалось, что гигантский питон проглотил 68-килограммовую гиену.
Вы сейчас просматриваете новость "Видео: из-под кровати подростка извлекли питона-убийцу". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии