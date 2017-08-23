Видео: из-под кровати подростка извлекли питона-убийцу

Вчера, 18:53

Змея не успела напасть на спящего мальчика, но укусила зоозащитника


42-летняя жительница тайского города Чаченгсау Фанамум Лекен пришла в ужас, увидев, что из-под кровати ее 13-летнего сына торчит хвост огромного питона, сообщает UPI.

К счастью, змея не успела напасть на спящего подростка. На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как представители команды зоозащитников-добровольцев достают питона из-под кровати.

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Однако змея успела укусить одного из мужчин, к счастью, эта травма оказалось неопасной.

Обездвижив змею, зоозащитники отвезли незваного гостя в ближайший лес.

Ранее сообщалось, что гигантский питон проглотил 68-килограммовую гиену.
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Источник:

Вести.Ru

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