Видео: мужчина заснял удар молнии, разгромившей его двор

Сегодня, 13:55

После удара норвежец и его друг решили не рисковать и спрятались в доме 


Житель норвежской коммуны Ерстад снимал молнии на улице возле своего дома, когда одна из них ударила в нескольких метрах от него.

В кадр попала яркая вспышка, а за фоном слышно сильный удар. Затем можно увидеть, что стало с задним двором героя видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В частности, в плите остался кратер, а куски земли с травой разбросало на несколько метров вокруг.

После этого мужчина и его друг решили спрятаться в доме.

Ранее сообщалось, что турист сфотографировал ударившую в него в горах молнию.
видео, Норвегия, молния, мужчина, вспышка, видеохит

Вы сейчас просматриваете новость "Видео: мужчина заснял удар молнии, разгромившей его двор". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

На Волыни молния убила мужчину

12 Июля, 17:16

На Западную Украину обрушилась непогода: затоплены улицы и обесточены села 

Невероятное

Видео: аномальная молния поразила гору Мауна-Кеа

2 Августа, 19:41

Ученые обсерватории назвали феномен удивительным

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования