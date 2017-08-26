Видео: мужчина заснял удар молнии, разгромившей его двор

После удара норвежец и его друг решили не рисковать и спрятались в доме

Житель норвежской коммуны Ерстад снимал молнии на улице возле своего дома, когда одна из них ударила в нескольких метрах от него.

В кадр попала яркая вспышка, а за фоном слышно сильный удар. Затем можно увидеть, что стало с задним двором героя видео.

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В частности, в плите остался кратер, а куски земли с травой разбросало на несколько метров вокруг.

После этого мужчина и его друг решили спрятаться в доме.

Ранее сообщалось, что турист сфотографировал ударившую в него в горах молнию.