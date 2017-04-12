Видеохит: змея атаковала посетителей интернет-кафе в Таиланде

Рептилия укусила одного из находившихся в помещении геймеров

Змея устроила переполох в одном из интернет-кафе тайской провинции Ангтхонг.

Рептилия запрыгнула внутрь и укусила одного из находившихся в помещении геймеров. Молодой человек упал на пол, после чего убежал. Насколько сильно пострадал житель Таиланда, неизвестно, сообщает Pickle.

По некоторым данным, змею запустили в интернет-кафе пранкеры. Была ли она ядовитой, неизвестно. Также не сообщается, пострадал ли еще кто-нибудь в результате нападения пресмыкающегося.

Ранее сообщалось, что в Индии турист умер после фотосессии с коброй.