Видеохит: змея атаковала посетителей интернет-кафе в Таиланде
Рептилия укусила одного из находившихся в помещении геймеров
Змея устроила переполох в одном из интернет-кафе тайской провинции Ангтхонг.
Рептилия запрыгнула внутрь и укусила одного из находившихся в помещении геймеров. Молодой человек упал на пол, после чего убежал. Насколько сильно пострадал житель Таиланда, неизвестно, сообщает Pickle.
По некоторым данным, змею запустили в интернет-кафе пранкеры. Была ли она ядовитой, неизвестно. Также не сообщается, пострадал ли еще кто-нибудь в результате нападения пресмыкающегося.
Ранее сообщалось, что в Индии турист умер после фотосессии с коброй.
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