Видеохит: змея атаковала посетителей интернет-кафе в Таиланде

Сегодня, 18:11

Рептилия укусила одного из находившихся в помещении геймеров


Змея устроила переполох в одном из интернет-кафе тайской провинции Ангтхонг.

Рептилия запрыгнула внутрь и укусила одного из находившихся в помещении геймеров. Молодой человек упал на пол, после чего убежал. Насколько сильно пострадал житель Таиланда, неизвестно, сообщает Pickle.

По некоторым данным, змею запустили в интернет-кафе пранкеры. Была ли она ядовитой, неизвестно. Также не сообщается, пострадал ли еще кто-нибудь в результате нападения пресмыкающегося.

Ранее сообщалось, что в Индии турист умер после фотосессии с коброй.
видео, Таиланд, змея, пострадал, укусила, рептилия, переполох, пранкеры

Вы сейчас просматриваете новость "Видеохит: змея атаковала посетителей интернет-кафе в Таиланде". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Вести.Ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

В Индии мужчина поймал двуглавую змею-мутанта

26 Января, 05:13

Мужчина снял пресмыкающееся на видео

Мир

Крупную змею вытащили из унитаза в Таиланде

30 Декабря 2016, 18:35

Спасатели отвезли ее на безопасное расстояние и отпустили на волю

Невероятное

Видеошок: 285 змей выпускают на свободу одновременно

11 Октября 2016, 04:14

Сам «укротитель» пресмыкающихся не боится и даже дразнит их

Невероятное

Кот против змеи: кто кого

20 Октября 2016, 05:25

Змея пытается укусить кота, а тот отвечает ударами лап

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования