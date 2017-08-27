Внук Ады Роговцевой стал героем парада на Крещатике

Сегодня, 07:40

Матвей попал на страницы иностранных таблоидов

Матвей Скляренко. Фото: facebook.com/LexyMaryana
Матвей Скляренко. Фото: facebook.com/LexyMaryana

Украинские и мировые СМИ обратили внимание на мальчика, который салютовал в форме в VIP-секторе во время парада по случаю Дня независимости в четверг, 24 августа. Им оказался Матвей Скляренко – внук актрисы, Героя Украины Ады Роговцевой.  Об этом сообщила пользователь соцсетей под ником Марьяша Лекси на своей странице в Facebook, увидела фотографию Матвея в СМИ, -, – пишет интернет-издание "Публичные Люди".

"Ну что можно сказать, наш Матвей на всех страницах во всех иностранных изданиях, и на всех иностранных каналах! Его форма новая, куплена по его просьбе, так как он ребенок украинских героев, патриотов обожает и уважает больше чем различные мультяшные образы", – написала она.

И добавляет, что внук Ады Роговцевой "обожает казаков, а с саблями чуть не спит".

"Знакомьтесь Матвей Скляренко! Отец которого стоял под львовской брамой в горячие времена февраля, а мама убирала в Украинском доме после "Беркута", и это при том что они люди театральной профессии! О его гениальной бабушке вообще слов нет! Принимай Украина, мой герой – Матвей Алексеевич! Будущий генерал ВСУ", – отмечает Марьяша Лекси.

Еще одно фото с героем парада Матвеем Скляренко и его бабушкой Адой Роговцевой обнародовала в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Напомним, 24 августа в Киеве прошел военный парад, участие в котором приняли 4,5 тысячи украинских военных, в том числе и участники антитеррористической операции на Донбассе. Впервые в истории в параде участвовали военные из стран НАТО.
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