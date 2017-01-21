Водитель выжил, вылетев из перевернувшейся пять раз машины (видео)
Удар был такой сильный, что молодой человек вылетел из автомобиля
Жуткое ДТП произошло на лондонской трассе М23, ведущей в аэропорт Гатвик.
Автомобиль 22-летнего Сакиба Али потерял управление, снес разделявшее две полосы ограждение и перевернулся пять раз.
Удар был такой сильный, что молодой человек вылетел из машины, сообщает Get Surrey.
К счастью, Сакибу Али повезло. Он отделался незначительными повреждениями, а также легкими травмами лица.
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