"Женская грудь — это не предмет пошлости": дочь президента Киргизии заступилась за фото с кормлением сына

Сегодня, 17:09

Алия отметила, что будет делать так, как удобно ей, и не будет обращать внимания на осуждающие взгляды и комментарии окружающих

 

Алия Шагиева. Фото: facebook.com
Алия Шагиева. Фото: facebook.com

Дочь президента Киргизии, художник Алия Шагиева недавно стала матерью – она родила сына Таира. Будучи беременной, Алия выложила в соцсеть снимок в белье, за что подверглась жесткой критике за то, что дочь президента не может выставлять подобное на всеобщее обозрение.

Терпение Алия лопнуло, когда она опубликовала новый снимок, где кормит грудью своего сына.

В Facebook она написала большой пост о том, что не стоит воспринимать женскую грудь как предмет пошлости и неприличия.

"В этой публикации я хочу поделиться с вами размышлениями об одной из двух ошибок, допускаемых людьми, полными готовности раздавать советы бесплатно онлайн. Ошибка первая: сексуализация женской груди. Ошибка вторая: дискриминация людей, чьи родители занимают высокий пост", – пишет молодая мать.

Алия считает, что сейчас женскую грудь просто опошлили: "Женская грудь — это не предмет пошлости и неприличия, как считает большинство из нас. Уже очень давно люди забыли об её истинном предназначении и превратили в предмет ублажения взора мужчин".

Дочь президента отметила, что будет делать так, как удобно ей и не будет обращать внимание на осуждающие взгляды и комментарии окружающих.

"Я буду абсолютно спокойно доставать свою грудь где угодно, когда мой ребенок голоден, будь то торговый центр, салон машины или скамейка в общественном парке", – пишет молодая мамочка.

При этом Алия отмечает, что стыд и неудобства, которые испытывают окружающие при виде кормящей матери, — это лишь испорченный образ мысли.

"И если вы видите в этом неприличие, то у меня для вас новость: ваш стыд и ваши неприличные мысли — это ваши проблемы, а мы лишь выполняем то, что дано нам природой", – подытожила она.

Тем временем 23-летняя дочь Трампа прошлась по магазинам в сопровождении трех авто с охраной.
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Источник:

"Сегодня"

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