Как сделать дорогой ремонт, не потратив много денег

Сегодня, 16:00

Штукатурка, ламинат, антикварные сундуки и картины студентов

Просторный интерьер, не заставленный многочисленной мебелью и разнообразным декором, всегда будет казаться дорогим. Фото: Т. Кемелева
Просторный интерьер, не заставленный многочисленной мебелью и разнообразным декором, всегда будет казаться дорогим. Фото: Т. Кемелева

Свежий ремонт — мечта многих украинцев, которая обостряется после просмотра передач о модных интерьерах. Изобилие современных технологий и материалов также манит обновить место обитания. Но, попадая в мир стройматериалов и декора, понимаешь: на хороший ремонт нужны хорошие деньги, а плохой — лучше и не начинать. Но не спешите зарывать мечту: "Сегодня" обратилась к профессиональным архитекторам и дизайнерам интерьеров и выяснила, что дорогой ремонт вполне можно сделать и доступным. О том, как создать современное и модное жилье малой кровью, нам рассказали архитектор Константин Емец и дизайнеры интерьера Оксана Поканевич и Оксана Турчин.

Стиль подешевле. Откажитесь от классики с комодами из натурального дерева и обоями с позолоченными вензелями. Классические стили — дорого. Минимально затратные — винтаж, позволяющий использовать бабушкины стулья, а в качестве декора тюлевые занавеси; лофт, который приемлет ободранные обои, голую штукатурку и лампочки на открытых проводах; минимализм, который не приветствует декора; и эклектика — где можно смешать все вышеперечисленное и добавить классики. Перед началом ремонта посмотрите, как эти стили выглядят на картинке, и следуйте им: метания в процессе ремонта влетят в копеечку. К тому же не бойтесь самостоятельно выполнять работы, не требующие квалификации, — интерьерный хендмейд нынче на пике популярности.

СТЕНЫ И ПОТОЛОК. Обои сегодня уступили место покраске, художественно оформленной штукатурке или голой кладке. Остановившись на окрашенной стене, тщательно подготовьте основание и не покупайте дорогие краски. Главное, чтобы они были для внутренних работ и гипоаллергенные: разницу между литром за 100 евро или за 100 грн не всегда видит даже профессионал. Выбирайте светлые, белые оттенки в качестве основных: меньше денег потратите на колор, и всегда можно перекрасить. Решив оставить голую штукатурку или кирпичную кладку, загрунтуйте стену и вскройте недорогим интерьерным лаком. И краска, и голая штукатурка обойдутся не дороже обоев, а выглядеть будут современно и дорого. Если все же хочется уютных обоев, выбирайте светлые, нейтральные тона без узоров, цветов и блесток: это уже не модно, а при стыковке рисунков остается много остатков. Покупайте флизелиновые или виниловые — никаких дорогих текстильных, эта дорогая цыганщина — в прошлом. Современный ремонт предполагает микширование: сочетание фактур. Достаточно взять из остатков один рулон понравившихся обоев, которые оформить в декоративную рамку — будет модно и недорого. Оставьте потолок в покое: банальный, выкрашенный недорогой интерьерной глянцевой краской, он будет самым красивым и стильным. Натяжные потолки, подвесные, разноуровневые — дорого и тоже уже не модно.

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Чистота. Белый цвет всегда выглядит благородно и дорого.

ПОЛ. На полу не экономьте: дешевый линолеум плох даже в винтажном интерьере. Прекрасной альтернативой станет ламинат, который можно купить на распродажах коллекций. Не стоит гнаться за немецким или финским — купите отечественный, с повышенным индексом истираемости. Можно уложить несколько видов ламината, купив остатки и зонируя пространство. Хорошая альтернатива паркету — инженерная доска, которую достаточно пошкурить и вскрыть лаком. Недорогая керамическая плитка отечественного производителя с ярким узором, в стиле печворк — прекрасный вариант для ванной или кухни. Ковры давно не в почете. Но если вы к ним привыкли — подойдет вытертый ковер бабушки, тщательно приведенный в порядок — это модно, так же как и этнополовички.

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Деревянную основу кровати сделают умельцы за копейки.

ДЕКОР. В современном интерьере прекрасно смотрятся предметы с блошиных рынков — от антикварных сундуков, положив на которые подушки, можно создать модную кушетку, до старинных зеркал, которые стоят копейки: модницам в них себя не разглядеть, но как декор — идеально. Современная живопись с авторским автографом — хорошее украшение для крашеной стены. Не покупайте коммерческие "произведения" на Андреевском спуске и художественных салонах — найдите художника (пожилого или студента художественной академии), который с радостью продаст вам несколько своих картин без наценки перекупщиков. Текстиль выбирайте простой, без узоров и цветов (меньше будет остатков при пошиве штор). Его лучше заказывать на американских стоковых сайтах и шить у знакомой швеи. Иногда на таких сайтах можно найти просто хорошую ткань 70—100 грн/м. На простую однотонную ткань нанесите рисунок самостоятельно — с помощью контуров, маркеров, трафаретов и краски по текстилю.

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Цветовые пятна добавят стиля и оригинальности.

ГДЕ ПОКУПАТЬ

В интернет-магазинах стройматериалы обойдутся на 15—20% дешевле. На строительных интернет-порталах можно найти и отделочные материалы, "лишние" светильники и даже сантехнику. За мебелью идите в стоковые магазины, когда они проводят распродажи коллекций — часто уценка происходит из-за незначительных повреждений, которые будут незаметны (например, царапина на боковой стенке встраиваемой техники). Сегодня "гарнитурность" не приветствуется: четыре разных по дизайну и материалу стула, диван и кресла могут быть из разных комплектов, разных стран и разных материалов. Хороший матрац, положенный на сбитый из деревянных досок подиум (4—6 тыс. грн) — лучше кровати из комплекта за 14 тыс. грн.
ремонт, потолок, дизайнеры, архитектор, порядок, декор, стены, штукатурка, краски, обои
Автор:

Шагинян Татьяна

Источник:

"Сегодня"

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