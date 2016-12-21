Как выбрать качественную сантехнику, которая прослужит вам долго

Современный дизайн ванной комнаты давно отошел от стереотипов и может порадовать и самой ванной, и окружающей ее комнатой в самых разных цветовых решениях: золотистые, красные, черные и т. д. То же касается и материалов: есть коллекции, где предлагаются деревянные ванны, каменные и даже стеклянные. Но в подавляющем большинстве случаев в дом покупается все-таки белая ванна, изготовленная из одного из трех популярных материалов: чугуна, стали или акрила.

ЧУГУН. Ванну из этого материала выбирают не только как дань традиции. Да, она гораздо тяжелее своих конкурентов, но и более устойчива. Например, как указывает частный предприниматель Евгений Дакаев, вы можете безбоязненно укладывать плитку по стене впритык к краю ванны. Она прочна и долговечна — ей, как говорится, сносу нет. Кстати, более качественные изделия отличаются более ровной поверхностью и прочной "посадкой" эмали. И еще — чугунная ванна холоднее акриловой, но теплее стальной.

СТАЛЬ. Стальная ванна гораздо легче чугунной. Кроме того, стали легче, чем чугуну, придать различные формы. Еще одно достоинство стали — она не так хрупка, как чугун, который от сильного удара может и трещинами пойти.

АКРИЛ. Акриловые ванны — самые теплые из пере­чис­ленных. Кроме того, они более разнообразны по своим раз­мерам и формам. Зато они слабо устойчивы к меха­ническим повреждениям — даже кошачьи когти могут оставить на них свой след. Также важно уточнить: сделана ли ванна из листового ак­рила или акрила в ней — только 2-милли­метровое напыление на корпусе из стекловолокна, которое может стереться всего за пару лет интенсивной эксплуатации.

ГДЕ УМЫТЬСЯ

Не все приходящие с Запада новшества имеют в нашей жизни какой-то смысл. Об этом вспоминает каждый, кто пытается пробить вантузом засорившийся слив в раковине с защитой от перелива. Корень зла кроется в английской традиции умываться с заткнутым пробкой сливом. Традиционно в Британии даже привычных нам смесителей не было — вода из горячего и холодного кранов смешивалась прямо в раковине.

Самый популярный материал — сантехническая керамика.

КЕРАМИКА. Как и ванна, теоретически раковина может быть сделана из любого водостойкого материала. Не так уж и редко встречаются изделия из закаленного стекла, нержавеющей стали, натурального или искусственного камня. Но в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с сантехнической керамикой — фарфором и фаянсом. Они относительно хрупки и способны расколоться от сильного удара, зато устойчивы к царапинам, долговечны и гигиеничны. При этом фарфор дольше, чем фаянс, сохраняет "товарный вид" — несколько десятилетий службы для него не срок. С функциональной точки зрения они тоже одинаковы. "Люди сейчас больше выбирают по дизайну, а не по функциональности", — объяснили нам в "СантехРай". Фактически, приобретая более дорогой умывальник, мы и платим в основном за дизайн — особенно если его разрабатывал автор с мировым именем.

УСТАНОВКА. Самое простое изделие — отдельная подвесная раковина, она же консоль. Достоинство в том, что ее можно "вписать" практически в любое место у стены. Очевидный их недостаток — необходимость любоваться сифоном и сантехническими трубами. Поэтому большой популярностью у нас пользуются встраиваемые раковины. Они либо монтируются на тумбу, входящую в комплект ванной мебели, либо приобретаются сразу с такой тумбой. Это решение, кроме эстетических плюсов, еще и позволяет с большей пользой использовать пространство под умывальником. Но если тумба кажется вам чересчур громоздкой, к вашим услугам умывальник-тюльпан — раковина с пьедесталом.

НА ЧЕМ ПРИСЕСТЬ

Похоже, давно привычный нам напольный "трон", гордо стоящий на своей ноге едва ли не посреди помещения, утрачивает свои позиции. Как нам сообщили в магазине "СантехРай", сейчас таких изделий продаются считанные проценты от общей массы продаж. В основном же покупаются унитазы подвесные — выглядящие как торчащие из стены "сидушки" с кнопкой слива на стене и пустым пространством внизу. Бачок такого унитаза прячется за стеной. Там же размещена специальная система, на которой крепится вся конструкция. Впрочем, менеджер фирмы "СанСан" Владимир Талько с такой оценкой не согласен: "Подвесные в общей массе унитазов продаются в пропорции 70/30. Но и это не будет абсолютно точно: в бюджетном сегменте напольные продаются больше. А подвесные пользуются большим спросом у более состоятельной публики"

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Причина популярности подвесных унитазов не только в охоте к перемене мест сидения. Они, во-первых, экономят место, а во-вторых — очень облегчают жизнь при уборке помещения. Но такой унитаз стоит брать только качественный, с надежной системой крепления.

Есть еще "промежуточный" тип унитаза — приставной. Как и подвесной, он устанавливается у стенки со скрытым от глаз бачком. Зато он не висит, а именно стоит. Отчего его устанавливать проще, чем подвесной, а места он занимает на 10—15 см меньше, чем напольный. Для пущей экономии места годятся приставные и подвесные унитазы, размещаемые в углу помещения.

Подвесные унитазы экономят место и облегчают уборку помещения.

МЕХАНИКА. Ахиллесова пята дешевых унитазов — в механизме смыва. Китайские системы знамениты своей склонностью выходить из строя, частенько даже не проработав даже пары лет. Впрочем, и наши производители в этом отношении не без греха. В то время как качественные европейские механизмы имеют гарантию 5 лет, а беспроблемно служат на практике гораздо дольше. И, конечно, однорежимный слив уже выглядит анахронизмом: европейские модели обязательно предусматривают малый и полный сброс, что позволяет экономить воду.

ГОТОВИМ КОШЕЛЕК

Если вы хотите приобрести ванну подешевле, то самые скромные по цене полноростовые (то есть не короче 170 см) — акриловые, которые нам удалось отыскать, стартуют от 1300 грн. А брендовое (и, как можно надеяться, высококачественное) изделие может потребовать 2500—3500 грн. "Было бы неправильно говорить, что акриловые ванны всегда дешевле стальных, — комментирует Владимир Талько. — У разных брендов по-разному". Цены на стальные начинаются с 1700 грн. Но если речь идет о более-менее качественных изделиях известных производителей, то здесь готовьтесь к тратам от 2300 грн за единицу. Дальше по нарастающей: стальная ванна такого размера производителя из Германии может стоить от 4300 грн и дороже.

С чугунными ваннами все понятнее — даже китайского производства (но приемлемого качества) емкость в полный рост потянет от 6 тыс. грн с лишним. А европейские изделия, как правило, будут стоить от 12 тыс. грн.

Скромные отечественные полноразмерные (от 50 на 40 см) подвесные раковины можно приобрести за приемлемую цену в 340 грн. А качественное европейское (например, немецкое, итальянское) изделие можно приобрести за 1,7—4 тыс. грн.

Качественный отечественный напольный унитаз из бюджетного сегмента потянет примерно 1,5 тыс. грн. Немецкий подвесной из среднего ценового сегмента — 3—4 тыс. грн.