Разбираем самые модные тренды современного интерьера: этника и скандинавский аскетизм

Стильная квартира в представлении современного украинца — это не по-богатому и дорого, с золотом и резьбой по красному дереву, а выдержанно, продуманно и функционально. Сегодня это уже может позволить себе каждый. Ведь чтобы создать практичный и модный интерьер, не обязательно скупать мебель в итальянских шоу-румах, богатых интерьерных бутиках или заказывать по каталогам. Плитка может быть не испанская, а отечественная, паркет не художественный, наборной, а паркетная доска. Свет — в простых медных абажурах. И избавляться от старого бабушкиного комода не нужно — он прекрасно впишется в один из модных сегодня современных стилей. О том, как сделать интерьер своей квартиры по последним тенденциям в дизайне и какие стили лучше выбирать для своих апартаментов, нам рассказали дизайнер-декоратор Катерина Санина, архитектор-дизайнер Виктория Крюковец и дизайнеры интерьера Ирина Болгар, Оксана Поканевич и Оксана Турчин.

ЭКОЛОГИЧНОЕ ЭТНО: ОН ИЗ ЛЕСУ ВЫШЕЛ

Природность, простота и гармония в основе стиля, ставшего популярным несколько лет назад. Он наполняет урбанистические соты природой, хорош для романтиков с палаткой, вынужденных жить в мегаполисе. Стиль предполагает национальные мотивы, которые поддерживаются необработанным деревом или мхом. Его можно создать как в просторном новострое, так и в хрущевке. Главное — не переборщить и не превратить квартиру в шалаш.

ОТДЕЛКА: оштукатуренные или окрашенные стены или простые, без позолоты и текстиля обои. Открытая осветленная кладка хорошо будет сочетаться с натуральными полами. Паркетная либо половая доска, в кухне керамическая плитка теплых оттенков создадут необходимую для эко атмосферу.

МЕБЕЛЬ: простая, из натуральных материалов, с проявленной фактурой дерева и текстиля. Народные умельцы предлагают оригинальные коллекции из дерева и метала, идеальные для этно. Крупное широкое полено, отшлифованное и вскрытое лаком — столик. Положите на него подушки, с вышитым национальным узором, и он превратится в модный пуфик.

ДЕКОР: стабилизированный мох — обязательный декор в экоинтерьере. Фото пейзажей, коряги, сухостой и натуральный, чуть грубоватый текстиль.

Простота. Простые формы, натуральные материалы, открытые пространства, светлый оттенок.

Природа. Чем больше в декоре поленьев и растений, тем лучше.

Модно — стабилизированный мох.

ВИНТАЖ: НАСЛЕДСТВО СЕМЬИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Бабушкин комод, близкие сердцу картины из разных эпох, вязаные крючком салфетки — этот уют прекрасно смотрится в интерьере в актуальном сейчас винтажном стиле. Он подойдет для домоседов, дорожащих прошлым и семейными ценностями поколений. Винтаж — декоративный стиль, требующий множества предметов, идеальный для загородных домов. Подойдет для сталинок и квартир с высокими потолками и большими окнами. В небольших квартирках с ним нужно быть поаккуратней — чтобы рюши не вытеснили жильцов.

ОТДЕЛКА: обои в милые цветочки теплых оттенков с кантами и потолочными плинтусами. Паркет, пускай и потертый, или теплых оттенков ламинат, который прикрывает слегка вытершийся ковер. Этот стиль допускает потолочные розетки и лепнину в отделке.

МЕБЕЛЬ: побитое шашелем трюмо или антикварный комод, мягкие глубокие кресла, высокая кровать с вычурным изголовьем. Винтажный стиль приемлет смешение мебели — главное, чтобы она не была строгих форм функционализма или правильных пропорций минимализма. В кухне допустим комплект из совершенно разных стульев — это тоже сейчас в моде.

ДЕКОР: фотографии в резных рамках, статуэтки животных и ангелов, вязаные салфетки, уютные безделушки с блошиного рынка во внушительных количествах создадут идеальный винтаж.

Декор. Цветочки и рюши, шторы и скатерть, чайники и чашки.

Микс. Мебель разных эпох.

Уют. Миленькая расцветка.

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ И ЛОФТ: ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА ЛИБО ОБЪЕДИНЯЮТ

Элегантная, достаточно дорогая, изысканная сдержанность в интерьере часто зовется современной классикой. Это стиль больших апартаментов, в котором сочетаются уют и строгость, без яркой индивидуальности хозяина. Он хорош для топ-менеджеров и тех, для кого квартира — такой же признак статуса, как дорогой костюм или автомобиль. Чаще всего этот стиль встречается в новых квартирах в современных ЖК. Открытые планировки, большие площади, нестандартные по форме комнаты. Хорош он будет и в просторных квартирах — впрочем, без изысков его можно создать и в типовых квартирах застройки прошлого века, но придется изменить планировку.

ОТДЕЛКА: обои последних коллекций, без цветов и узоров или покрашенные хорошей краской, обязательно с выделенной одной или двумя акцентными стенами — другого цвета или другими обоями. Хорошо одну стену отделать, например, ламинатом. В этом случае она является продолжением пола (переход плоскостей очень приветствуется).

МЕБЕЛЬ: лаконичная и комфортная, передающая тенденции с выставок дизайна. Никаких сервантов и горок. Эргономичный диван, журнальный или кофейный столик и гардеробная или шкаф-купе.

ДЕКОР: авторские большие фото в паспарту или строгих рамах, дорогие сувениры из разных стран и коллекции хозяев — от камней до сигар.

Промышленный, пришедший из заброшенных цехов США и Англии лофт уже несколько лет доминирует в интерьерном дизайне. В нем все — пентхаусы и гостинки, рестораны и офисы, спортзалы и салоны красоты. В жилом интерьере его чаще выбирают мужчины, которым важен стиль, а не уют. Не отягощенный деталями, он предполагает открытые пространства с большими окнами и урбанистическим аскетизмом. Лофт позволяет не быть чистюлей, в нем можно как курить, так и разбрасывать банки из-под пива: они станут декором.

ОТДЕЛКА: декоративный бетон, открытая кирпичная кладка, потолки-перекрытия, по которым проложена проводка. На полу могут быть как наливные полы, так и плитка или грубая паркетная доска.

МЕБЕЛЬ: низкая удобная мягкая, кресла-мешки и матрасы на подиуме как альтернатива кровати.

Бетон. На потолке или стене — обязательный атрибут лофта.

Отделка. Пол переходит в стену.

Белый. Один из характерный цветов современного стиля.

Функция. Рабочая зона в спальне.

Декор. Современное искусство.

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ: АСКЕТИЗМ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Функциональная практичность подойдет для современных прагматиков, которые предпочитают стильные, холодные, продуманные интерьеры уюту и рюшам. Этот стиль хорош для хрущевок, гостинок и новостроя с открытыми планировками. В очень больших пространствах он может быть чуть холодным. Поскольку его к нам привезли молодые украинские дизайнеры с выставок в Скандинавии (Голландии, Швеции), он подойдет поколению молодых людей, не обремененных памятными вещицами и страхами быть не как все.

ОТДЕЛКА: окрашенные в светлые (белый, голубой, салатовый) стены. Обои в этом стиле, если и есть, то светлые и незаметные. Напольная паркетная доска и плитка в зонах с повышенной нагрузкой.

МЕБЕЛЬ: достаточно грубые, простых форм кровати и диван из натурального дерева, без резьбы и прочих украшательств. Скандинавы — народ суровый, поэтому стиль предполагает простоту и природную натуральность.

ДЕКОР: фотографии в простых рамках или паспарту, несколько ярких текстильных акцентов (подушки, пледы, дорожка на полу) и современные, в металле люстры и торшеры. Большие свечи без изысков создадут уют.

Акценты. На доминирующем белом важны акценты, создающие стиль.

Функция. Гардеробное хранение.

Зонирование. Рабочая зона у окна.

Четкость. Простые формы в мебели — дань северному аскетизму.