Стены, поросшие мхом: в Украине набирает популярность новая мода для квартир

Сегодня, 12:39

В арсенале фитодизайнеров можно найти не только зеленый мох, но и желтый, белый, синий или розовый


В Украине становится популярной новая мода для квартир – стены, покрытые мхом. Им украшают стены, вазоны или и пол. Фитодизайнеры используют особый мох, который клеят на подготовленные поверхности. Для декорирования используют специально обработанные растения, завезенные из скандинавских стран.

Мох неприхотлив в уходе: все, что ему нужно – это соответствующая влажность, причем специалист отмечает, что для этой задачи хватит и комнатного увлажнителя. При этом "зеленая стена" не потерпит прямых солнечных лучей или батареи рядом с собой.

Кроме того, мох необязательно должен быть зеленым – в арсенале фитодизайнеров можно найти и желтый, белый, синий или розовый. Впрочем, такой растительный декор – не из дешевых: квадратный метр будет стоить более тысячи гривен.
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Источник:

"Сегодня"

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