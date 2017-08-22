Пять повседневных привычек, которые разрушают наш мозг

Так же, как и прочие органы нашего тела, мозг может страдать от различных факторов, причем порой даже не совсем очевидных, пишет newsyou.info.

Как ни странно, на первом месте отсутствие общения.

Отсутствие общения

Исследования, проведенные в Мичиганском университете, показали, что даже десять минут общения в день повышают мыслительные способности. Для этого вовсе не обязательно выходить на улицу и разговаривать с первым встречным - разговор по телефону с другом или родственником тоже стимулирует работу мозга.

Слишком много сахара

Согласно исследованиям ученых, большое количество сахара негативно сказывается на нейротрофическом факторе мозга, или BDNF, который отвечает за выработку нейронов. В частности, BDNF очень важен для формирования долговременной памяти и обучения.

Отсутствие зарядки для мозга

По данным ученых, пик максимальной "производительности" мозга достигается в 16–25 лет, после чего медленно идет на спад. Однако обширное исследование показало, что регулярные тренировки мозга помогают значительно улучшить его деятельность, причем даже у тех людей, у которых появились первые признаки старческого слабоумия.

Не завтракать

Согласно проведенным исследованиям, дети, завтракающие регулярно, гораздо лучше успевают в школе, особенно в точных науках. Отсутствие завтрака вызывает снижение уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, негативно влияет на работу мозга.

Фастфуд

Обилие фастфуда в рационе и постоянное переедание негативно влияют на контакты между клетками мозга, а значит, на обучение и формирование краткосрочной и долгосрочной памяти. Кроме того, употребление фастфуда может стать и одной из причин депрессии.

Напомним, какие продукты нельзя разогревать дважды.