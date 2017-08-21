Что нужно держать в строжайшем секрете: правила жизни индийских мудрецов

Когда ты счастлив, хочется, чтобы об этом узнал весь мир. Однако счастье, как известно, хорошо растет только в тишине, вдали от завистливых глаз. Недаром есть такая поговорка: "Чем похвалишься, без того и останешься". Помимо счастья в жизни есть и другие вещи, о которых лучше промолчать, пишет newsyou.info.

Итак, что же лучше держать в секрете от других:

Ваши планы

Нет, речь, разумеется, не о намерении купить соковыжималку или пойти завтра в кино (хотя иногда и такие мелочи лучше оставить за скобками), а о более глобальных вещах. О планах, особенно далеко идущих, не стоит трубить, пока они не приняли мало-мальски реальные черты, а еще лучше – пока не осуществились. Причин такой несколько предосторожности: во-первых, зачастую планы – всего лишь идеи, которые легко гибнут под напором чужой критики и скептицизма, а во-вторых, получив порцию одобрения, человек, скорее всего, будет уже претворять их в жизнь с меньшим усердием.

Добрые дела

В христианстве все то добро, которое вы делаете, нужно делать втайне. И тогда, по слову апостола, "Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно". Это абсолютно справедливо и к носителям любой другой религии. Человек, который на каждом углу хвалится своим меценатством и помощью, вызывает не восхищение, а презрение. Уже и сами добрые дела становятся для него всего лишь пищей для самодовольного "эго" и поводом для позерства. Индийские мудрецы говорят, что ничто так не убивает благотворительность, как гордость.

Аскеза

Молчать следует и о том, насколько строгий образ жизни вы ведете. Воздержание во сне, еде, сексуальной жизни – полезная вещь, но лишь в том случае, если идет в союзе с эмоциональной составляющей.

Мужество и героизм

Внутренние испытания, переживаемые нами, имеют не меньшую ценность, чем внешние испытания. Однако первые видны людям невооруженным глазом, а вторые остаются тайными. Почему о них стоит молчать? Тут надо сказать особо. С одной стороны, вы и так получили награду в виде мудрости и опыта, а с другой – это охранит вас от излишней гордости и бахвальства. Гремит, как говорится, то, что пусто изнутри.

Духовное знание

То, что вы можете вместить, не каждому под силу. Не стоит обольщаться. Ваши внутренние перемены и без того отразятся в вашей жизни, поэтому, какими бы они ни были, держите все внутри.

Проблемы в семье

Если вы жена, молчите о недостатках мужа перед подругами и родственниками. Если вы муж, не говорите ничего дурного о жене. Конфликтов таким образом вы не решите, а вот люди будут не самого высокого мнения о ваших близких. Крепка та семья, где сор из избы не выносят.

О чужих проступках и негативе

Можно испачкать ботинки, а можно выпачкать душу. Душа становится грязной от сплетен, от обсуждения чьих-то нелицеприятных поступков. Если вы стали свидетелем чему-то подобному, дайте этому негативу пройти мимо вас.

По выражению классика, молчать – хорошо, безопасно и красиво.