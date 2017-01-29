Евангелие vs Гарри Поттер: в чем отличие Бога от Дамблдора, а Иуды от Снегга

Читая литературную критику о "Гарри Поттере", вы обязательно натолкнетесь на теорию о том, что семикнижие Роулинг стало "Библией нашего века". Кристаллизовал эту теорию известный критик Дмитрий Быков, причем доказательства его как парадоксальны, так и, на первый взгляд, убедительны. Чтобы внести ясность, "Сегодня" решила поговорить об этом со священниками.

Развенчать миф о "Евангелии от Роулинг" согласится не каждый, ведь аргументы Быкова в духовном мире считаются святотатством. Мы долго искали смельчака. Помочь согласился священник Одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыря, отец Андрей (Прудников), и то лишь потому, что является постоянным комментатором нашей рубрики "Воскресная школа", и потому, что он... одессит. Только одессит решит развенчать теорию "Евангелия от Роулинг" так: "По этому поводу есть анекдот, — отвечает отец Андрей. — Учительница по литературе спрашивает ученика, какие книги Льва Толстого он знает. "А кто это?" — спрашивает ученик. В полуобморочном состоянии учительница восклицает: "Ну как же?! Лев Николаевич! А Чехов? А Достоевский?" — "Не знаю таких". — "Но, может быть, Пушкин?!" — "Впервые слышу". Она в шоке. Ученик, недобро прищуриваясь, спрашивает у нее: "Марь Иванна, а вы Колю Одноглазого знаете?". Та отвечает: "Нет". "А Эдика со второго подъезда, у которого мотоцикл спортивный?" — "Нет". — "Ну, а Гиви, который в прошлом году в тюрьме сидел?" — "Нет, не помню". — "Ну тогда чего вы меня своей бандой пугаете?". Если человек не может подняться до вашего уровня, то надо спуститься и говорить на его языке. Так и с этой теорией "Евангелия от Роулинг". Если теперь понятней говорить о Христе через книги Роулинг — что ж, попробуем".

Дмитрий Быков, литературный критик, журналист, писатель, радиоведущий и Андрей Прудников, протоиерей Одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыря.

АНАЛОГИЯ 1: "ПОТТЕР" И "БИБЛИЯ"

АРГУМЕНТ 1. Дмитрий Быков: "Есть три самых популярных произведения — Библия, Гамлет, Дон Кихот. Все они заканчиваются обещанием второго пришествия. Книга Роулинг стала библией нашего века неслучайно. Она является подведением итогов столетия, за что автора называют не только новым Диккенсом, а и в каком-то смысле новым евангелистом. Такое понимание книг Роулинг отнюдь не умаляет значимости Евангелия, которое, конечно же, главнее книг о "Гарри Поттере". Просто в силу своей абсолютной сакральности Евангелие еще не подвергалось литературному анализу и разбору. Я же рискну это сделать лишь для того, чтобы показать, почему семикнижие Роулинг нынче является главным мировым бестселлером". В 2016-м вышел сценарий для пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя", но восьмой книгой он не стал, да и рассказывает уже не о Гарри, а о детях главных героев поттерианы.

КОНТРАРГУМЕНТ 1. Отец Андрей (Прудников): "Назвать что-либо Евангелием — как минимум богохульство. Хотя "Гарри Поттер" может быть талантливым и значимым произведением века. Евангелие — указатель в жизни христианина, обязательный для прочтения людьми, живущими Духом, описывает последние годы жизни Господа Христа, где Он пророчествует о спасении человека. "Гарри Поттер" же к спасению души никак не ведет. Более того! Я знаю несколько смертельных случаев, когда дети садились на метлы, прыгали с 5 этажа, искренне веря в то, что можно поднять себя в воздух, а волшебной палочкой можно убить человека. Есть выражение, что сатана — это обезьяна Бога, он всячески пытается передразнить любое творение Божье. Потому называть книги Роулинг Евангелием — есть та самая подмена понятий и "обезьяна" Бога".

АНАЛОГИЯ 2: ГАРРИ И ИИСУС

АРГУМЕНТ 2: "Судьба Гарри Поттера — это современная проекция истинно христианской судьбы, — уверен Дмитрий Быков. — Вспомним хотя бы, что заканчивается сага смертью и воскресением героя, причем героя не идеального, а сомневающегося подростка. Об отрочестве Христа мы не знаем практически ничего — и теперь это заполняется жизнью Гарри Поттера. История Христа — о том, как евреи не узнали своего Мессию. Христос пришел к тем, кто его не искал и не ждал. Гарри Поттер же пришел, чтобы узнать самого себя. Главная драма героя — неосознанность, не прописанность его качеств. Узнав, что он — часть самого большого зла, Гарри борется со злом в самом себе.

КОНТРАРГУМЕНТ 2: "Когда-то один мусульманин мне сказал: "Мы готовы умереть ради Аллаха", на что я сказал: "А христиане готовы умереть ради Христа", — отвечает отец Андрей (Прудников). — Примерно такое же отличие Гарри Поттера от Иисуса Христа. Поттер, защищая Гермиону, Рона Уизли и остальных, крадет, лжесвидетельствует. Но читатель оправдывает это тем, что Гарри пытаются убить. Господь же идет на распятие, не боясь смерти, не отвечая насилием на насилие и не стесняясь этого! Когда Иисуса схватили в Гефсиманском саду, один из учеников достает меч и отсекает ухо стражнику, на что Иисус говорит: "Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или ты думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?". Ангелы — бессмертные существа, готовые защищать своего Создателя по Его повелению так, что никто из людей не то что на километр, на 100 тысяч километров бы к Иисусу не подошел! Господь идет на распятие не за Васю и Петю, а за всех людей, которые были до Воскресения Христа, и за тех, которые будут, чтобы кровью своей смыть тот первородный грех человека, чтобы люди получили возможность наследовать Царство Небесное по заслугам.

В Евангелии Господь говорит: "Кто без греха — бросьте в меня камень". И каждый задумывается, а как я могу открывать рот, когда у меня грехов, как у барбоса блох. И я хочу привести пример, когда Гарри Поттер убивает заклинаниями. В Евангелии сатана поражается милосердием Божьим. Когда сатана говорит: "Поклонись, и я отдам княжество тебе", Господь отвечает: "Только Богу одному поклоняйся, Ему одному и служи". Тем самым дает четкое направление. Евангелие учит покаянию, терпимости. Каким же образом можно сравнить жертву безгрешного человека, который взял на себя грехи всего мира, с мальчиком, который является частью души Волан-де-Морта? Вспомним, по книге Волан-де-Морт разделил свою душу на несколько частей, заложил ее в крестражи, один из крестражей — Гарри Поттер. Каким же образом можно сравнить жертвенную миссию Христа с пусть даже талантливым произведением?! К чему этот призыв? Чтобы кричали: "Гарри Поттер, аллилуйя"?

Господь Бог дал свободную волю, в том числе — возможность читать любые книги. Но это не значит, что можно лезть в святое. Даже нерелигиозный человек не сможет поставить сковородку на Библию. Давайте отличать, что можно, а что нельзя трогать руками. У меня есть друг детства, он поклонник тяжелого металла. Когда я ему ставлю Вертинского, он кривится: "Андрей, выключи, прошу!". И я выключаю. Есть вещи, которые любой человек называет святыми, даже у неверующий — фото матери или первой любви — и вторгнуться в это нельзя. За такие вещи морду бьют. Когда-то Блаженнейший Владимир (Сабодан) на вопрос, что нельзя есть в пост, ответил: "Не кушайте друг друга". Своей теорией господин Быков начинает есть мое святое и святое миллионов верующих, которые моют руки перед тем, как взять Библию".

АНАЛОГИЯ 3: БОГ-ОТЕЦ И ДАМБЛДОР

АРГУМЕНТ 4: "В Евангелии мы не видим Отца. Он присутствует исключительно в представлениях современников, — говорит Дмитрий Быков. — Иисус Христос — безотцовщина, сказано в поэме Инны Кабаш. Потому логику Бога мы высматриваем по касательной. В "Гарри Поттере" эту роль исполняет Дамблдор. Весь сюжет — большая игра Дамблдора. В конце каждой книги Дамблдор расставляет точки над і. Все решается свободой воли. Дамблдор воспитывает Гарри Поттера, он может ошибаться. Это абсолютно загадочный персонаж — всегда можно все свалить на Бога. Любые попытки понять Божественную волю получаются исключительным занудством. Мы не знаем, чего хочет Господь. Кроме того, Дамблдор всегда отвечает: "Полагаю, да" и вообще говорит намеками, как Христос — притчами".

КОНТРАГРУМЕНТ 4: "Сравнивать ловкого манипулятора, каким Дамблдора называл его же собственный брат, с Богом некорректно, — уверен отец Андрей. — Дамблдор крутил Поттером как хотел. Так иногда люди ошибочно думают, что Господь ими манипулирует, особенно когда попадают в какую-то коллизию. Спрашивают: почему Господь допустил этот ужас? Некоторые полную свободу выбора понимают как призыв к вседозволенности. Хочешь, деточка, давай узаконим однополые браки? Или будем загорать голыми на пляже, где есть дети? Эти вопросы убивают совесть. А вслед за совестью исчезает понятие морали. А что такое мораль? Это общественные рамки поведения и высказываний, действий и слов, умозаключений. Исчезновение этих рамок превращает человека в чудовище, более опасное, чем самый опасный хищник. Хищник убивает, чтобы прокормиться, а аморальный человек убивает и грабит просто так.

Демократия — это не вседозволенность, а лишь возможность безнаказанно высказывать свои мысли. Как делает сейчас Быков, как делаю я. Если бы господин Быков сказал что-то крамольное, к примеру, при Сталине, то мы бы даже никогда и не узнали, где и как быстро его расстреляли. А сейчас демократия. Мы можем говорить, обсуждать. Но ни в коем случае нельзя путать Божий дар с яичницей. За сравнением литературного персонажа с Господом идет уничтожение морально-этических рамок. Когда-то Сенкевич попал на остров, где все ходили голые. На следующий день Сенкевич приходит в крови, синяках. "За что тебя побили?" — " А за то, что стыдно так ходить, одетым". Сенкевич нарушил их морально-этические нормы, за которыми написано: "Не влезай — убьет".

Нельзя говорить, что люди — это куклы, в которые Бог играет. Каждому из нас дано абсолютно все индивидуальное — внешность, отпечатки пальцев, душа, вкусы. Бог призывает нас сделать выбор в пользу добра, но не заставляет это делать, бес призывает нас сделать выбор в пользу зла, но тоже не заставляет это делать. Каждому из нас дана свободная воля — делай как знаешь, живи как знаешь, но потом ответь. И я верю, как и многие люди, что действует эффект бумеранга: что ты кинул, то тебе назад и прилетело. Как ты с миром и людьми, так и мир, и люди с тобой. Если у тебя сегодня украли перчатки в трамвае, подумай, кого ты обвесил вчера. И если ты думаешь, что мир тебя не любит, потому что хулиганы вырвали у тебя сумочку, — подумай, кого ты уничтожаешь на работе и т.д. Но вот если думать, что Господь поступает, как Дамблдор, и это "лишь большая игра", — это призыв к "кастрированному" образу жизни. И принимает эту позицию тот, кто не желает ничего делать, создавать и таким образом оправдывает свою лень и бездействие. Мол, не трогайте меня, дайте доживать на свое пособие, плюхнувшись под телевизор. Бог дал человеку выбор. Выбирайте, кто в вашем понимании Бог — Господь или... Дамблдор".

АНАЛОГИЯ 4: РЕДДЛ И ДЕННИЦА

АРГУМЕНТ 4: "На протяжении всей истории цивилизации мы наблюдаем кристаллизацию зла, — считает Дмитрий Быков. — Я уверен — такие книги появляются на больших исторических переломах. Появление Евангелий совпало с падением Римской империи. И во всех Евангелиях и деяниях апостолов зло не имеет конкретного носителя. Сатана упоминается вскользь. Нет конкретизации, отчего создается ощущение, словно и нет никакого Волан-де-Морта и дьявола, нет того, чье имя нельзя называть. Зло словно растворено в мире. Бог-Отец есть, Бог-Сын есть, а зло растворено. И Пилат, и книжники, и фарисеи слишком мелки для кристаллизации зла. Пилат виноват в трусости, что умывает руки. Мытари и фарисеи — тоже ничтожное орудие этого зла. Дьявол упоминается только там, где он искушает Христа, задавая свои три страшных вопроса. В книге Роулинг впервые зло воплотилось в конкретную сущность.

ХХ век по кристаллизации зла побил все рекорды. Время, когда зло можно было назвать по имени (Гитлер, Сталин), время, когда собрались все крестражи. В книге Роулинг хорошо показано поведение зла — стремление к абсолютной простоте. Какой была первая реформа Волан-де-Морта после якобы смерти Гарри? Упраздняется шляпа, которая распределяла учеников по факультетам. Зачем? Один кулак, одна нация, один вождь. Это модель не просто авторитарного, а предельно упрощенного мира. Дьявол — законник, и потому все подчиняется одному закону. Его закону. Роулинг пытается отрефлексировать фашизм. Толкиен тоже пытался, но, как по мне, потерпел неудачу. У Толкиена герои либо черные, либо белые. Но одно у них общее с Роулинг — эти миры говорят о торжестве сложности над простотой. О том, что нельзя все отобрать и поделить, нельзя всех под одну гребенку. Потому все эти эпосы говорят о расколах. В Евангелии от Матфея Иисус говорит: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч". И тут уж без меча (волшебной палочки) не разберешься. Любая попытка внести архаические устои (чистота крови, национальность) в современный мир заканчивается войной".

КОНТРАГРУМЕНТ 4: "У меня два возражения, — говорит отец Андрей. — Первое — почитайте Апокалипсис. Более яркого и конкретного описания прихода сатаны нет в мировой литературе, если называть Библию литературой. Второе: Толкиен тоже прописывает зло очень ярко. Он — создатель не менее эпохального мира, чем поттериана. Есть люди, которые считают себя эльфами и гномами, но никто не посягнул назвать Толкиена автором новой Библии".

АНАЛОГИ 5: СНЕГГ И ИУДА

АРГУМЕНТ 5: "С самого начала роль Иуды играет Снегг, — считает Дмитрий Быков. — Иудоподобные персонажи все чаще выворачиваются наизнанку и становятся почти добром, заложниками ситуации. Кто бы поверил до конца шестого тома, что для Снегга есть оправдание? Оказалось, это Дамблдор попросил убить его, так как был смертельно болен. Что Снегга обижал отец Поттера, что он всю жизнь любит маму Гарри. Именно он учит окклюменции и является частью замысла Дамблдора. И эта амбивалентность зла в "Гарри Поттере" пугает. Даже для Драко Малфоя есть оправдание — в такой семье, бедолага, родился. И уж тем более у нас есть оправдание для Иуды, который предал в рамках Божественного плана. Леонид Андреев вообще вывел теорию, что без предательства Иуды не возникло бы христианства. Только ведь христианство возникло благодаря воскресению Христа, а не предательству Иуды! Попытка оправдать Иуду — это очень гнусная и неизбежная часть человеческой психологии.

Евангелие принесло в мир небывалую степень свободы. Что человек — это "можно", а не "постоянное нельзя". Благая весть от Толкиена: "Отныне добрые дела делаются маленькими людьми". Благая весть от Роулинг: "Ничего у зла не получится, и торжество сложности над простотой неизбежно". Добро непобедимо, пока оно тождественно развитию. Процесс взросления, усложнения — главное занятие человека на земле. И книги Роулинг говорят, что упрощение (зло) не победит никогда. Зло всегда примитивно, потому что не умеет договариваться. Пожиратели смерти страшно боятся и из-за этого подставляют друг друга. Еще одно: мир будет отказываться от абсолютного могущества, от палочек, плащей-невидимок, потому как любое могущество — еще одно ограничение. Дамблдор говорит Волан-де-Морту: "Ты никогда не понимал, что есть вещи сильнее смерти, и в этом твоя слабость, Том". "Твоя смерть недостаточна, я жду твоего покаяния" — говорит Бог в Евангелии. Но Дамблдор не ждет покаяния от Волан-де-Морта, но точно знает, что любовь сильнее смерти, потому что проходит через ужасное горнило испытаний, после которых смерть уже не так страшна".

КОНТРАГРУМЕНТ 5: "Фигура Снегга далека от фигуры Иуды, точнее, Иуде до Снегга очень далеко, — уверен отец Андрей. — Снегг пожертвовал жизнью ради спасения Гарри. Иуда пожертвовал жизнью ради того, чтобы отказаться от покаяния и пути Христа. Ему нужно было стать как Иисус. Он безумно хотел власти. Деньги, власть, положение — вот, чего хотел Иуда. Его предательство не в том, что он обнял и поцеловал Христа, а в том, что, пройдя по пустыням с Христом, он сделал выбор: "Я ухожу, я отрекаюсь, это не мой Создатель". Я бы предложил для объективности, прочесть не только "Поттера", но и Евангелие".